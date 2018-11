Spenden für AfD: Alice Weidel schaltet um auf Angriff

Verhaltene Kritik

Nach außen hin also steht Weidel nicht alleine da. Allerdings ist am Rande der Veranstaltung in der Magdeburger Messehalle durchaus auch Unmut zu hören. Wieso habe Weidel den Bundesvorstand nicht frühzeitig eingebunden? Ist ihr Krisenmanagement nach dem Motto "Gegenattacke" nicht eigentlich kontraproduktiv – wäre es nicht besser, einen Fehler im Kreisverband einzuräumen und Aufklärung zu versprechen? Und überhaupt – die sechsstellige Strafe, die wegen der nicht ordnungsgemäß gemeldeten Spenden droht, die werde der Partei schon sehr weh tun.

Weidels Vorteile für die AfD

Bei aller Kritik abseits der Mikrofone und Kameras wissen die AfD-Mitglieder aber auch, was sie an Weidel haben. In den sozialen Netzen laufen ihre Videos und Posts sehr gut, sie zieht bei Veranstaltungen mehr Leute an als andere namhafte AfD-Politiker. Und außerdem führt sie die Bundestagsfraktion relativ einmütig mit dem Co-Vorsitzenden Alexander Gauland.

Nicht entspannt, aber betont gelassen

Weidel selbst gibt sich bei der Veranstaltung in Magdeburg bewusst gelassen. Zumindest in der kurzen Zeit, in der sie bei der Veranstaltung anwesend ist. Während der eher historisch geprägten Eröffnungsrede von Gauland sitzt Weidel auf dem Podium. Sie kramt in ihrer Tasche, zückt das Handy, telefoniert, macht Selfies mit der neben ihr sitzenden Beatrix von Storch. Wenig später ist sie dann verschwunden und taucht auch nicht mehr zur Wahl des Spitzenkandidaten auf.

Kein Gegenkandidat

Parteichef Jörg Meuthen, der bereits im Europaparlament sitzt, tritt an und sagt in seiner Bewerbungsrede: "Wir sind hier die wahren Europäer". Meuthen schießt sich vor allem auf die Grünen und deren Chef Robert Habeck als Gegner und Feindbild ein. Er attackiert aber auch Friedrich Merz, der sich für den CDU-Vorsitz bewirbt.

Mit rund 90 Prozent gewählt

Meuthens Ankündigung, die AfD werde gemeinsam mit anderen gleichgesinnten Parteien die Mehrheitsverhältnisse in Brüssel entscheidend verändern, vielleicht sogar zur zweitstärksten Fraktion aufsteigen, kommt bei den Delegierten gut an. Am Ende wird Meuthen mit 483 von 535 abgegebenen Stimmen auf den Listenplatz eins gewählt. Glückwünsche, Umarmungen und ein lautes "Toi toi toi" der anderen Vorstandsmitglieder folgen. Alice Weidel allerdings bleibt verschwunden.