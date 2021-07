Spelling Bee USA: Buchstabieren als Massensport

Es ist ein Sport der etwas anderen Art, der aber Millionen von Amerikanern begeistert: das Buchstabieren. Jedes Jahr gibt es in den USA einen großen nationalen Wettbewerb, den National Spelling Bee, bei dem die kuriosesten Worte korrekt wiedergegeben werden müssen. Letztes Jahr konnte der Spelling Bee wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Umso großer ist die Spannung unter allen Finalisten in diesem Jahr.

Fehlerfreies Buchstabieren als Massensport

Normalerweise wird einmal jährlich beim "Scripps National Spelling Bee" die Leidenschaft für korrekte Orthografie zelebriert. Unter amerikanischen Schülern ist das fehlerfreie Buchstabieren eine Art Massensport, elf Millionen Kinder und Teenager machen jedes Jahr mit. Sogar Sportsender übertragen das Finale live in der Primetime. Und eine ganze Industrie widmet sich der die optimalen Vorbereitung.

Die Wörter, die im Wettbewerb korrekt buchstabiert werden müssen, haben es in sich. Hier ein paar Beispiele aus der Endrunde 2019: "chrystallographer", "plumbiferous", "woebegoneness", "oryzivorous" oder "neutercane". Die Länge des Wortes sagt nicht unbedingt etwas über den Schwierigkeitsgrad aus: "oyez" oder "heiau" waren ebenfalls auf der Liste. Am häufigsten stolpern Teilnehmer laut der Wettbewerbsstatistik seit Jahren über folgende drei Worte: "metastasize", "metonymy" und "weimaraner".

Spelling Bee besonders beliebt bei indischstämmigen Jugendlichen

Ganz besonders beliebt sind die Buchstabierwettbewerbe unter indischstämmigen Schülern. Sie machen zwar nur ein Prozent der Bevölkerung in den USA aus, beim Buchstabieren aber sind sie überproportional mit dabei. Etwa zwei Drittel der Kinder im Halbfinale haben Eltern aus Südasien, auch dort findet dieser Sport großen Anklang.

Die Kinder und Jugendlichen trainieren hart für diesen Wettbewerb. Eine Teilnehmerin, die es bis in die Endrunde geschafft hat, übt täglich bis zu 5 Stunden. Ob sie den Spelling Bee gewinnen wird, zeigt sich am Donnerstagabend in Orlando. Das große Finale wird auch die First Lady Jill Biden verfolgen – als ehemalige Englischlehrerin wird sie dieser Wettbewerb bestimmt ganz besonders begeistern.