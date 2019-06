Spekulationen im Fall Lübcke: Woher stammt der Täter?

Lübcke zu Lebzeiten wegen Flüchtlingspolitik angefeindet

Das genaue Motiv für die Tat ist weiterhin unklar. Der erschossene Regierungspräsident Walter Lübcke war jedoch in der Vergangenheit wegen seiner toleranten Haltung zu Flüchtlingen bedroht worden. Er hatte sich 2015 auf einer Informationsveranstaltung gegen Schmährufe gewehrt und gesagt, wer gewisse Werte des Zusammenlebens nicht teile, könne das Land verlassen.

Nach dem Tod Lübckes gab es dann im Netz hasserfüllte und hämische Reaktionen aus der rechten Szene, die für Empörung sorgten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte, wie sich manche in sozialen Netzwerken geradezu hermachten über dessen Tod, sei "zynisch, geschmacklos, abscheulich, in jeder Hinsicht widerwärtig".

Festnahme am Wochenende

Spezialeinheiten hatten den Mann am frühen Samstagmorgen in Kassel gefasst, er sitzt seit Sonntag unter Mordverdacht in Untersuchungshaft. Die Festnahme des Verdächtigen geht nach Angaben der hessischen Ermittler auf eine DNA-Spur zurück, die zu einem Treffer in einer Datenbank führte.

Der 65-jährige Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni gegen 0.30 Uhr auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha entdeckt worden. Er hatte eine Schussverletzung am Kopf und starb wenig später im Krankenhaus. Seither ermittelt eine mittlerweile 50-köpfige Sonderkommission.

Grüne, FDP, Linke und AfD im Bundestag haben unterdessen eine Sondersitzung des Innenausschusses gefordert. Die Union zeigte sich dazu bereit.

(Anmerkung zum Text: In einer früheren Version hieß es, der Tatverdächtige habe viele Jahre in Lichtenfels gelebt. Diese Information kann nun so nicht mehr bestätigt werden.)