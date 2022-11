Speicher-Betreiber: Gasmangellage ist "äußerst unwahrscheinlich"

Deutschlands Gasspeicher-Betreiber blicken optimistisch auf die kommenden Monate: Das Land werde "gut durch den Winter kommen", wenn es nicht "extrem niedrige Temperaturen" gebe, erklärten sie in Berlin. Theoretisch könnten Gasmangellagen zwar "noch nicht vollständig ausgeschlossen werden" - angesichts der aktuellen Wetterprognosen seien solche Mangellagen aber "äußerst unwahrscheinlich".

Drei Temperatur-Szenarien durchgerechnet

Die aktuell 14 Speicherbetreiber sind in der Initiative Energien Speichern (INES) zusammengeschlossen und repräsentieren über 90 Prozent der deutschen Gasspeicherkapazitäten. INES berechnete drei Szenarien für die Gasversorgung in diesem und im nächsten Winter - im ersten Szenario werden "normale" Temperaturen wie im Winter 2016 in Europa zugrunde gelegt, im zweiten "warme" Temperaturen wie 2020 und im dritten "kalte" wie im Winter 2010. Basis sind die Füllstände am 1. November, als die Speicher zu 99 Prozent voll waren.

Wenn es kalt wird, wird es "herausfordernd"

Bei warmen Temperaturen - plus 4,5 Grad Celsius im Monatsmittel im Januar - würde der Füllstand laut Modellrechnung im März noch bei 57 Prozent liegen. Bei kalten Temperaturen - minus 4,6 Grad Celsius - läge er schon Ende Januar fast bei null. Das von der Regierung vorgegebene Ziel eines Füllstands von 40 Prozent zum Februar sei bei kalten Temperaturen entsprechend "herausfordernd", hieß es.

Für 2023/24 soll LNG helfen, die Speicher wieder zu füllen

Mit Blick auf den nächsten Winter 2023/2024 geht die Initiative davon aus, dass die Speicher wieder "umfangreich befüllt werden" könnten. Flüssigerdgas (LNG) werde dem EU-Binnenmarkt dann "in großem Umfang" zur Verfügung stehen, hieß es. Die Betreiber verwiesen dabei auch auf die neuen LNG-Terminals, die in Deutschland gerade gebaut werden und im Januar in Betrieb gehen sollen. Dazu wird laut Modellrechnung weiter Gas aus Frankreich und über die Baltic Pipe aus Norwegen kommen - und weiterhin auch welches aus Russland, und zwar über die Ukraine, die Türkei und Litauen.

Gas-Sparen bleibt weiter wichtig

Angenommen wird in dem Rechenmodell außerdem, dass der Gasverbrauch wie in diesem Jahr auf einem niedrigeren Niveau bleibt, und zwar unabhängig von der Temperatur. "Um keine bösen Überraschungen zu erleiden, sollten die zentralen Parameter der Versorgungssicherheit weiterhin beobachtet werden", erklärte INES-Geschäftsführer Sebastian Bleschke.

Die Befüllung der Speicher vor dem nächsten Winter ist laut Ines vor allem aber von den Füllständen abhängig, die sich nach diesem Winter ergeben. Eine Erreichung der Befüllungsziele - 85 Prozent zu Oktober und 95 Prozent zu November - sei aber grundsätzlich "gut möglich".

Mit Material von AFP