Spediteure fürchten Insolvenzen und Versorgungsengpässe

Die Spediteure in Deutschland haben trotz des geplanten dreimonatigen Tankrabatts vor Massenpleiten in der Branche und Versorgungsengpässen in Deutschland gewarnt. "Es wäre eine Katastrophe, wenn der Tankrabatt verpufft", sagte der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands BGL (Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung), Dirk Engelhardt, der "Bild am Sonntag".

Verbale Rückendeckung bekommt das Transportgewerbe von der Union. Auch deren verkehrspolitischer Sprecher Thomas Bareiß (CDU) fürchtet, "dass die längst überfällige Steuerentlastung nicht beim Autofahrer ankommt." Und Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) will den Preis für Gewerbediesel bei 1,50 Euro deckeln.

Was die Bundesregierung plant

Die Bundesregierung hatte Ende April ein zweites Maßnahmenpaket zur Entlastung der Verbraucher bei den Energiepreisen auf den Weg gebracht. Beim damals beschlossenen Tankrabatt wird die Energiesteuer auf Kraftstoffe für drei Monate vom 1. Juni bis 31. August 2022 gesenkt. Die Mindereinnahmen für den Fiskus belaufen sich auf 3,15 Milliarden Euro.

Die 30-Cent-Frage: Was machen die Öl-Multis?

Rein rechnerisch bedeutet dies etwa 30 Cent pro Liter weniger bei Benzin und 14 Cent beim Diesel. Die Mineralölkonzerne sollen die Steuersenkung an den Zapfsäulen weiterreichen. Allerdings gibt es Befürchtungen, dass diese stattdessen lieber ihre Gewinnmargen erhöhen. So mahnte etwa der ADAC vor einigen Tagen, die Konzerne müssten "die Spielräume für Entlastungen" voll ausschöpfen und an die Verbraucher weitergeben.

Engelhardt vom BGL fordert die Bundesregierung auf, den Mineralölkonzernen notfalls auf die Finger zu klopfen: "Darauf zu setzen, dass die Öl-Multis den Dieselkraftstoff günstiger machen, ist einfach zu wenig und macht uns wirklich wütend."

Ukrainekrieg verschärft den Trucker-Mangel

Freilich sind die Spritpreise nicht das einzige Problem der Logistikbranche. Der Krieg in der Ukraine beeinträchtigt nach den Worten von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) unzählige Lieferketten. Zudem verschärfen sich vorhandene Personalnotstände: Allein in Polen fehlten rund 100.000 ukrainische Lastwagenfahrer, weil sie zum Wehrdienst einberufen worden seien. "Das sind 37 Prozent aller Lkw-Fahrer in Polen", so Wissing. Polen könnte sich daher wie bereits Großbritannien darum bemühen, Fahrer aus Deutschland abzuwerben.

Lkw-Fahrer: umworben und oft ausgebeutet

Hierzulande, wo viele osteuropäische Fahrer unterwegs sind, fehlen laut Branchenangaben aber schon 60.000 bis 80.000 Lkw-Fahrer oder -Fahrerinnen - ein Problem, das wächst, weil mehr Fahrer in Rente gehen als neu hinterm Lenkrad Platz nehmen.

Der Markt scheint das Problem bislang nicht zu regeln: Zwar werden Fahrer händeringend gesucht; ihre Arbeitsbedingungen hat das bisher aber nicht verbessert. Und bis der Ausbau des Schienenverkehrs - etwa unterm Frankenschnellweg - Ergebnisse zeitigt, werden noch viele Jahre bis Jahrzehnte vergehen.

Autonom fahrende Lkw könnten das Problem langfristig abmildern, tragen kurzfristig jedoch zu seiner Verschärfung bei. Schließlich ist schwer vorherzusagen, ob Trucker ein Beruf mit Zukunft ist, wenn die Fahrer demnächst mit Autopiloten konkurrieren.