SPD will Pflegevollversicherung für alle

Die SPD will eine Pflegevollversicherung erreichen und dafür gesetzliche und private Pflegeversicherung zu einer Bürgerversicherung zusammenführen. Dieses Ziel beschloss der Parteivorstand am Samstag auf einer Klausurtagung in Berlin.

Alle Versicherten würden dann in eine einheitliche Pflegeversicherung einzahlen, also auch Beamte und Selbständige. Die Pläne sollen Bestandteil eines Leitantrags für den nächsten Parteitag im Dezember werden.

Pflege und Beruf müssen vereinbar sein

Auch ein Familienpflegegeld nach dem Vorbild des Elterngelds ist geplant. Außerdem wollen die Sozialdemokraten das Armutsrisiko für Pflegebedürftige senken, indem der finanzielle Eigenanteil zur Pflege gedeckelt wird. Angehörige sollen den Plänen zufolge, angelehnt an das Modell Elterngeld, eine vom Staat bezahlte Auszeit vom Job für die Pflege von Angehörigen nehmen können. "Es kann nicht sein, dass man vor dem Dilemma Pflege oder Beruf steht, ohne dass es dafür eine Auflösung gibt", sagte die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer.

Vollversicherung für alle Pflegeleistungen

Dreyer verwies darauf, dass derzeit erforderliche Pflegeleistungen nur teilweise durch die gesetzliche Versicherung abgedeckt werden. "Wir halten das für nicht angemessen", so Dreyer. "Wir wollen, dass alle Leistungen voll versichert sind." Zur Finanzierung will die SPD demnach auch auf die Rücklage der privaten Pflegekassen zurückgreifen, deren Volumen Dreyer mit 34 Milliarden Euro bezifferte.

Kombinieren will die SPD dies demnach mit teilweise bereits angeschobenen Regelungen wie Lohnersatzleistungen für Pflegezeiten von Angehörigen sowie für eine bessere Bezahlung und Ausbildung von Pflegekräften. Kommunen sollen mehr Möglichkeiten erhalten, um "passgenaue Pflegeangebote" wie alternative Wohnformen anbieten zu können.