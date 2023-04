SPD will Heizungsförderung nach Einkommen staffeln

Bundesregierung und SPD-Fraktion sind uneins darüber, wie der geplante Heizungstausch gefördert werden soll. "Es ist kein Geheimnis, dass wir Sozialdemokraten die im Gesetz vorgesehene Förderung nach Einkommen staffeln wollen", sagte Fraktionschef Rolf Mützenich der "Rheinischen Post".

Bauministerin Klara Geywitz bekräftigte dagegen in den Zeitungen der Funke-Gruppe: "Wir wollen, dass die Bürger schnell an ihre Förderung für die Heizung kommen." Für eine individuelle Einkommens- und Vermögensprüfung müsste eine Behörde gegründet werden. Das dauere, sagte die SPD-Politikerin.

Mützenich: Wer noch Soli zahlt, braucht keine Förderung

Mützenich schlug vor, Menschen von der Förderung auszuschließen, die heute wegen hoher Einkommen den Solidaritätszuschlag zahlen müssen. "Diese Menschen haben das Geld vom Staat nicht nötig, und es würde anderswo fehlen. Ich würde mich freuen, wenn das auch mal unsere beiden Koalitionspartner erkennen würden", sagte Mützenich mit Blick auf FDP und Grüne.

Mützenich: Mieterschutz beim Heizungsaustausch verbessern

Der SPD-Fraktionschef schlug auch eine "kostenfreie Pauschale" für alle Hauseigentümer bei einer Heizungs- und Energieberatung vor. Dabei sollen sie "alle notwendigen Informationen über Rechte und Pflichten, technische Möglichkeiten und staatliche Förderungen erhalten", fügte Mützenich hinzu.

Zudem will die SPD-Fraktion Mützenich zufolge den Mieterschutz beim Heizungstausch verbessern und bringt dafür ein Aussetzen der Modernisierungsumlage ins Gespräch. Der SPD-Fraktionschef pochte zudem auf mehr Tempo beim Ampel-Vorhaben einer bundesweit geltenden kommunalen Wärmeplanung. "Bevor jemand seine Heizung austauscht, muss man wissen, ob sich die Wärmepumpe vor dem Haus rentiert oder ob die Kommune in naher Zukunft zum Beispiel vor der Haustür das Fernwärmenetz mit erneuerbaren Energien ausbaut", sagte Mützenich.

Habeck bei den Stellschrauben des Gesetzes kompromissbereit

Wirtschaftsminister Robert Habeck zeigte sich unterdessen kompromissbereit. "Übergangsfristen kann man verhandeln, soziale Abfederungen erhöhen", sagte der Grünen-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Die Einkommensgrenze kann man sich noch einmal anschauen." Der wichtigste Punkt des Gebäudeenergiegesetzes, ein weitgehendes Einbauverbot neuer Öl- und Gasheizungen, sei allerdings nicht verhandelbar. "Das ist der Kern des Gesetzes, der kann nicht zerstört werden - ohne brauchen wir es nicht."

Zum Artikel: Was nach Habecks neuem Gesetz jetzt zu tun ist

Die Union kritisiert die Heizungspläne der Ampel seit Wochen als nicht technologieoffen. Sie wirft der Regierung vor, für den Teilverkauf des Wärmepumpenherstellers Viessmann mitverantwortlich zu sein.

Lemke: Werden nicht so leben können wie die letzten 40 Jahre

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hatte unter der Woche im ARD-"Morgenmagazin" gesagt, dass er auf dem Weg zur Klimaneutralität noch "die nächsten 20 Jahre Zeit" sehe. "Wir sprechen ja über Klimaneutralität bis zum Jahr 2045. Und selbstverständlich müssen wir da nicht anfangen, wir müssen da am Ziel sein." Für die CDU sei die entscheidende Frage, wie man sich auf diesen Weg begebe. Deutschland habe bereits in den vergangenen 30 Jahren 40 Prozent CO2 eingespart.

Umweltministerin Steffi Lemke warnte vor Populismus. "Wenn Friedrich Merz sagt 'Wir haben noch 20 Jahre Zeit', dann verharmlost er die Probleme, die aus den Folgen des Angriffskriegs Russlands, der Klimakrise, des Artenaussterbens oder der weltweit wachsenden Nachfrage nach Rohstoffen entstanden sind und weiter entstehen werden", sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur.

Lemke zufolge werden "wir in Zukunft weder so wirtschaften noch genau so leben können, wie meine Generation es in den letzten 40 Jahren getan hat – das wissen wir doch eigentlich alle. Die Frage ist, was wir mit diesem Wissen jetzt anfangen".

Mit Informationen von dpa und AFP