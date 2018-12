SPD wählt Spitzenkandidatin für Europawahl

Die Delegiertenkonferenz der SPD in Berlin hat Bundesjustizministerin Katarina Barley mit 99 Prozent zur Spitzenkandidatin für die Europawahl bestimmt. Der Fraktionsvorsitzende der sozialistischen Fraktion im Europaparlament, Udo Bullmann, bekam 97,4 Prozent. Er ist damit hinter Barley auf Listenplatz 2 gesetzt.

Gegen nationalistische und rechtsextreme Bewegungen

In einer emotionalen Rede hatte Barley vor der Wahl dazu aufgerufen, sich für Europa einzusetzen - und sich gegen rechtsextreme und nationalistische Bestrebungen einzusetzen. Man müsse alles dafür tun, dass "diese Menschen niemals das Sagen bekommen", so Barley.

Wir stehen an einem Scheideweg. Es geht um uns, es geht um die SPD, es geht um die Zukunft Europas - Katarina Barley, Bundesjustizministerin

Barley kündigte außerdem an, für ein sozialeres Europa zu kämpfen. Barley will ihr Amt als Justizministerin bis zu Wahl abgeben und nach Brüssel wechseln. Die Europawahl findet am 26. Mai statt.