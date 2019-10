SPD-Votum: Scholz/Geywitz und Walter-Borjans/Esken gewinnen

Die Mitgliederabstimmung über die neuen SPD-Vorsitzenden hat keinem Bewerber-Duo die eindeutige Mehrheit gebracht - damit gibt es auch noch keinen Sieger: Am meisten Zustimmung erfuhren das Duo Olaf Scholz/Klara Geywitz mit 22,7 Prozent. Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken kamen mit gut 21 Prozent auf Platz zwei.

Stichwahl im November

Die Duos bestreiten nun eine Stichwahl gegeneinander, beide Teams erklärten bereits ihre Teilnahme. Die Stichwahl wird es zwischen dem 19. und dem 29. November geben, erneut werden hierfür die Mitglieder befragt. Endgültig bestätigen muss der Parteitag die neuen Vorsitzenden im Dezember.

Scholz und Geywitz pro GroKo

"Ich bin froh, dass es so ausgegangen ist", sagte Olaf Scholz nach der Bekanntgabe des Ergebnisses. Sein Ziel sei, "dass die SPD eine mutige Partei ist und sich etwas zutraut", hob er hervor. Geywitz warb für eine weitere Regierungsbeteiligung der Sozialdemokraten: "Die SPD ist am besten in der Lage, Probleme zu lösen, wenn sie gestalten kann."

Walter-Borjahns sieht GroKo "sehr kritisch"

Gegen eine Fortsetzung der "GroKo" wandte sich dagegen erneut Esken. Sie sehe "keine Chance", gemeinsam mit der Union "Strategien für Zukunftsfragen zu entwickeln".

Auch Walter-Borjans sagte, er sehe die Zukunft der Koalition mit CDU und CSU "sehr kritisch". Allerdings wolle er noch "die Hoffnung nicht aufgeben" und die Chancen der "GroKo" noch einmal ausloten. "Wir müssen klare Ansagen machen, wie man in diesem Land für Gerechtigkeit sorgen kann", forderte auch er seine Partei auf.

Zwölf Kandidaten und Kandidatinnen bewarben sich für Vorsitz

Zur Wahl hatten zwölf Kandidaten und Kandidatinnen gestanden, die sich in Zweier-Teams zusammengeschlossen hatten: Bundesfinanzminister Olaf Scholz mit der Brandenburger SPD-Abgeordneten Klara Geywitz, die sächsische Integrations-Staatsministerin Petra Köpping mit dem niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius, Europa-Staatsminister Michael Roth mit der ehemaligen nordrhein-westfälischen Familienministerin Christina Kampmann, die Umwelt- und Energiepolitikerin Nina Scheer mit dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach, die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan mit Parteivize Ralf Stegner sowie der frühere nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans gemeinsam mit der Bundestagabgeordneten Esken.

Vom 14. bis zum 25. Oktober konnten 425.630 SPD-Mitglieder über das neue Führungsduo abstimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei gut 53 Prozent. Mehr als 226.000 Mitglieder machten mit. Die Gesamtzahl der gültigen Stimmen betrug 213.693.

Olaf Scholz ging als Favorit ins Rennen

Die Kandidaten hatten sich in 23 Regionalkonferenzen in ganz Deutschland den SPD-Mitgliedern präsentiert und für sich geworben. Im Vorfeld der Abstimmung hatte es keine klaren Favoriten gegeben. Beobachter hatten Olaf Scholz aufgrund seiner Bekanntheit bereits vorab gute Chancen eingeräumt. Die Prognosen haben sich nun bestätigt. Die Jusos und ihr Chef Kevin Kühnert sympathisierten dagegen mit Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, die sich unter anderem für höhere Steuern für Besserverdiener ausgesprochen hatten. Auch dieses Duo schaffte es nun in die Stichwahl.

Mitgliedervotum wegen Rücktritt von Parteichefin Nahles

Die Neuwahl der Vorsitzenden war notwendig geworden, weil Andrea Nahles, die ehemalige Partei- und Fraktionschefin, Anfang Juni zurückgetreten war. Nahles begründete ihre Entscheidung damit, dass ihr der Rückhalt in der Partei gefehlt habe. Vorangegangen waren zahlreiche Wahl-Debakel der SPD, unglückliche Auftritte der Parteichefin und Machtkämpfe in der Führungsspitze. Kommissarisch hatten Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel den Vorsitz der Partei für einige Monate übernommen.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hatte noch heute betont, alle Kandidatinnen und Kandidaten hätten ihm ein Versprechen gegeben: "Wenn sie nicht gewinnen, dann werden sie sich einreihen, dann werden sie das Siegerteam unterstützen."