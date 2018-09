SPD-Vorstand billigt Lösung im Fall Maaßen

Der SPD-Vorstand hat die bei einer Neuverhandlung von SPD-Chefin Andrea Nahles erzielte Lösung im Fall Hans-Georg Maaßen einhellig unterstützt. Wie aus Vorstandskreisen verlautete, gab es zwar keine formelle Abstimmung, aber auch keine Stimmen, die die Lösung ablehnten.

"Alles gut", sagte ein Mitglied des 45-köpfigen Vorstands der Nachrichtenagentur dpa. Ein Teilnehmer der Sitzung berichtete indes der Nachrichtenagentur Reuters, dass es auch Klagen darüber gegeben habe, dass der Vertrauensverlust aufgrund der Causa Maaßen immens sei.

Merkel räumt Fehler ein

Juso-Chef Kevin Kühnert habe Parteichefin Nahles gedankt für das, was sie erreicht habe, hieß es. Man solle jetzt aber keine Euphorie verbreiten, sondern sich in Demut üben. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil mahnte nach den Beratungen im Vorstand, die Große Koalition müsse sich nun um die Lösung konkreter Probleme im Land zu kümmern. Die jüngsten Konflikte lähmten die demokratischen Prozesse. "Wir müssen rauskommen aus einem Hysteriemodus."

Zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ungewöhnlich offen Fehler im koalitionsinternen Streit über den Verfassungsschutzchef eingeräumt.

Maaßen wird Sonderberater im Innenministerium

Nahles hatte am 18. September bei einem Treffen mit Kanzlerin Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer erreicht, dass Maaßen wie von der SPD gewünscht als Verfassungsschutzchef abgelöst wird, Seehofer wollte ihn im Gegenzug aber in seinem Innenministerium zum Staatssekretär befördern.

Daraufhin gab es einen Sturm der Entrüstung bei der SPD und in der Bevölkerung, Nahles geriet unter massiven Druck und forderte von Merkel und Seehofer per Brief Neuverhandlungen - man habe sich geirrt. Diese mündeten in dem Kompromiss vom Sonntag, wonach Maaßen im Innenministerium Sonderberater im Rang eines Abteilungsleiters werden und genauso viel wie bisher verdienen soll.