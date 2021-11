Kevin Kühnert: "Ich arbeite gerne in der Parteispitze mit"

Veränderungen an der Spitze der SPD: Norbert Walter-Borjans hatte angekündigt, dass er als Co-Vorsitzender aufhören will. Nun hat das SPD-Präsidium den bisherigen SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil als Parteichef nominiert. Saskia Esken macht als Co-Vorsitzende weiter.

Kevin Kühnert ist unterdessen der Name, der immer wieder fällt, wenn es um den zukünftigen Generalsekretär geht.

"Teamentscheidung, wer an welcher Stelle sitzt"

Im Interview mit der radioWelt auf Bayern 2 will sich der stellvertretende SPD-Vorsitzende und frühere Juso-Chef aber nicht festlegen. "Die beiden sich abzeichnenden Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil wissen, dass ich gerne auch in der Parteispitze weiter mitarbeite, ich mache das gerade als Partei-Vize sehr gerne. Wer wo an welcher Stelle sitzt, ist dann eine Teamentscheidung", betonte Kühnert.

Er wolle sich nicht an Personal-Spekulationen beteiligen, so der SPD-Politiker im Interview. "Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich stecke gerade bis zum Hals in den Koalitionsverhandlungen und habe wirklich überhaupt keine Zeit, mich um die Frage zu kümmern, was ich in fünf Wochen auf dem Parteitag mache." Aktuell ist Kevin Kühnert für die Themen Bauen und Wohnen an den Koalitionsverhandlungen mit den Grünen und der FDP beteiligt.

Kühnert: Klingbeil hat besonderes Talent

Kevin Kühnert stellte sich im Bayern 2-Interview hinter Lars Klingbeil, der in der SPD eher zu den Konservativen gerechnet wird. "Wer einmal fünf Minuten mit Lars Klingbeil geredet hat, weiß, der ist vieles, aber nicht konservativ. Das ist ein moderner Mann und gelernter Digitalpolitiker." Dass Klingbeil mit allen in der Partei gut könne, liege nicht daran, dass er beliebig wäre und keine Position hätte, so Kühnert. Es liege daran, dass er einfach ein besonderes Talent habe, auf Menschen zuzugehen und das Gemeinsame zu sehen.

Kühnerts Fazit: "Wir können alle ziemlich gut mit dieser Doppelspitze leben, die sich da abzeichnet und ich rechne mit einer breiten Zustimmung dazu."

Die Wahl zur neuen Parteispitze findet im Rahmen eine Bundesparteitags von 10. bis 12. Dezember in Berlin statt.

