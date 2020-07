SPD-Verkehrsexpertin zu Motorradlärm: Fahrverbote keine Lösung

Die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Kirsten Lühmann, lehnt Fahrverbote für Motorräder am Wochenende zur Reduzierung des Motorradlärms ab:

"Ich finde, es ist keine Lösung. Vor allen Dingen ist es unverhältnismäßig." Kirsten Lühmann, SPD

Die bereits von der EU festgelegten existierenden Regeln für Grenzwerte bei Lärm würden "sehr weit ausgelegt", so Lühmann. Das Problem sei vor allem, dass bei der Zulassung nicht streng genug geprüft werde. "Das Thema mit der Zulassung werden wir angehen", kündigte die SPD-Politikerin für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft an. Dafür müsse in der EU aber eine Mehrheit gefunden werden, was nicht so einfach sei, denn: "Jedes Land geht anders mit dem Thema Lärm um."

Altere Motorräder sind Hauptproblem

Lühmann glaubt nicht, dass die Hersteller bei strengeren Lärmauflagen weniger Maschinen verkaufen würden. Sie hätten aus ihrer Erfahrung auch nichts dagegen, die maximalen Dezibelwerte auf 85 bis 90 Dezibel zu beschränken. Allerdings, so die Verkehrspolitikerin weiter:

"Die Neufahrzeuge sind nicht das Problem." Kirsten Lühmann, SPD

Die älteren Modelle auf den Straßen seien mit Zusatzbauteilen hochgerüstet, die den besonderen "Sound" produzieren würden. Hier müsse besser kontrolliert werden. Papiere müssten zum Beispiel mitgeführt werden, damit gewisse Bauteile einfacher kontrolliert werden könnten, so Lühmann.

Die Zukunft gehört E-Motorrädern

Ob E-Motorräder künftig eine Alternative sein könnten, bewertete Lühmann folgendermaßen:

"Aus unserer Sicht ist das die Zukunft."

Allerdings seien E-Motorräder nicht ganz einfach zu fahren. Im Vergleich zu konventionellen Maschinen sei die Kraft "sehr schnell da": "Da muss man sich dran gewöhnen."

Auch Städte- und Gemeindebund gegen Sonntagsfahrverbote

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) lehnt ebenfalls mögliche Fahrverbote für Motorradfahrer an Sonn- und Feiertagen ab. Diese vom Bundesrat aus Lärmschutzgründen erhobene Forderung sei nicht der richtige Ansatz, sagte DStGB-Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg. Ein besserer Lärmschutz könne auch ohne eine solche "gravierende Einschränkung von Mobilität" funktionieren.

Diskussion über Drosselung der Lautstärke von Motorrädern

Der Bundesrat hatte Fahrverbote für Motorradfahrer an Sonn- und Feiertagen vorgeschlagen. Erst vergangenes Wochenende protestierten dagegen deutschlandweit tausende Motorradfahrer. Der Städte.- und Gemeindebund empfiehlt Bundesverkehrsminister Scheuer, einen Runden Tisch einzuberufen mit Vertretern von Kommunen und Motorradbauern. Hier könne darüber gesprochen werden, wie die Geräuschemissionswerte angepasst werden könnten, denn, so Geschäftsführer Landsberg, schon eine Drosselung der Grenzwerte um zwei bis drei Dezibel könne das Lautstärkeempfinden halbieren.

Scheuer: Bestehende Regeln sind ausreichend

Scheuer hatte angekündigt, die Empfehlungen der Bundesländer nicht umsetzen zu wollen. Die bestehenden Regeln seien ausreichend, sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Die zuständigen Verkehrsbehörden könnten im Einzelfall entsprechende Maßnahmen schon jetzt anordnen und bestimmte Straßen aus Lärmschutzgründen sperren, heißt es aus seinem Ministerium.