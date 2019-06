SPD und Große Koalition am Scheideweg

Dass es gerade der kleine bayerische Landesverband ist, der die SPD an diesem Wochenende in Unruhe versetzt, hatten die wenigsten Beobachter erwartet. Die Chefin der Bayern-SPD und Bundesvize Natascha Kohnen hatte am Freitagabend gefordert, dass die Große Koalition mit CDU und CSU nur weiter Bestand haben könne, wenn Grundrente und Klimaschutz bis September beschlossen seien.

Ein einfaches "Weiter So" dürfe es nach der Wahlniederlage der SPD in Bremen und dem schlechten Abschneiden bei der Europawahl nicht geben, so Kohnen. Bereits zuvor hatte die SPD-Chefin und Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles eine vorgezogene Abstimmung über den Posten der Fraktionsführung im Bundestag angekündigt.

Unterstützung und Widerspruch für Nahles

Infolgedessen äußerten sich zahlreiche Parteigenossen zum Zustand der SPD und vor allem zur Person Nahles. Der bayerische Bundestagsabgeordnete Florian Post kündigte an, dass es einen Gegenkandidaten geben werde. Zugleich nahmen zahlreiche einflussreiche SPD-Mitglieder ihre Chefin in Schutz. Darunter die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, und die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig.

Scholz: Keine Neuauflage der Großen Koalition

Olaf Scholz wiederum, Vizekanlzer, Finanzminister und Nahles-Vertrauter, versuchte mit einem Interview im "Tagesspiegel" die Debatte innerhalb der SPD von der Person Nahles zu lösen. Scholz schloss eine weitere Beteiligung der SPD in einer großen Koalition aus.

"Eine Fortsetzung der heutigen Koalition nach 2021 will niemand - nicht die Bürgerinnen und Bürger, nicht die Union – und wir Sozialdemokraten schon gar nicht." Olaf Scholz, Vizekanzler und Finanzminister