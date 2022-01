Ukraine-Konflikt: SPD ringt mit der Russland-Frage

Gaspipeline Nord Stream 2 als Druckmittel gegen Putin?

Eine Reihe führender Sozialdemokraten hat ein Problem damit, die noch ausstehende Inbetriebnahme der fertigen Gaspipeline Nord Stream 2 als Druckmittel gegen Russland zu nutzen. Allen voran Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist sozusagen die deutsche Hausherrin der Pipeline, die in der Nähe der Stadt Greifswald endet. Auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert verweist immer wieder darauf, dass die Gaspipeline und der Ukraine-Konflikt nicht miteinander vermischt werden sollten.

Sanktionen und Diplomatie – wie kann ein Krieg in der Ukraine abgewendet werden?

Dabei versucht die SPD gerade, geschlossen aufzutreten. Die Eskalation gehe von Russland aus, so SPD-Chef Klingbeil. Bundeskanzler Scholz habe deshalb "unmissverständlich" klargemacht, dass die Grenzen der Ukraine unverletzlich seien. Es lägen "alle Optionen" auf dem Tisch, sollte Russland angreifen. Was aber sind "alle Optionen"? Auch Waffenlieferungen an die Ukraine? Jetzt gehe es darum, "wie wir Krieg abwenden können in Europa", sagt Klingbeil dagegen. Es sei die Stunde der Diplomatie. Sonst riskiere man – vielleicht ungewollt – einen Krieg mitten in Europa.

Waffenlieferungen an die Ukraine? In der Ampel umstritten

Nicht nur die SPD hadert mit dem Thema Waffenlieferungen. Auch die Regierungspartner Grüne und FDP sind sich uneinig. Die Freien Demokraten sind für einen harten Kurs gegenüber Russland. Die Bundesregierung müsse Moskau klarmachen, dass sie "zu eiserner Konsequenz" bereit sei, sagte FDP-Parteichef Christian Lindner bei Welt TV.

Die Grünen wiederum bremsen. Zwar hatte sich Vizekanzler Robert Habeck (Bündnis 90/Grüne) für die Lieferung von Defensiv-, also Verteidigungswaffen, an die Ukraine ausgesprochen. Aber die grüne Basis ist traditionell gegen jede Form von Waffenexporten. Der neugewählte Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour mahnt, es sei notwendig, dass die Bundesregierung einhellig spricht. Es sei "keine Hilfe für den Kanzler, oder die Außenministerin, wenn international das Gefühl entsteht, die Deutschen werden sich nicht einig."

Auch Union ist unentschlossen bei Waffenlieferungen

Doch nicht nur die Regierung zögert beim Thema Waffenlieferungen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erklärte Sonntagabend in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin: "Bei Waffen bin ich sehr zurückhaltend." Friedrich Merz, der seit heute auch offiziell CDU-Vorsitzender ist, hatte sich dagegen bisher eher dafür ausgesprochen.

Die Union ist allerdings in der Rolle der Opposition und muss daher keine Entscheidung darüber treffen. Merz nutzt die Gelegenheit, die Ampel-Regierung als intern zerstritten darzustellen. Er vermisse Klarheit in der Ukraine-Frage – vor allem innerhalb der SPD, so der CDU-Vorsitzende Merz heute.