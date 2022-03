SPD-Politikerin Barley: Russland-Verhältnis irreparabel zerstört

Dobrindt: Wert "Frieden durch Handel" existiert nicht mehr

An diesem Punkt stimmte auch Alexander Dobrindt, Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, zu. Er habe im Moment wenig Vorstellung, wie Russland nach dem "Zivilisationsbruch" von Putin wieder in die Weltgemeinschaft integriert werden soll. Momentan könne man überhaupt nicht darüber nachdenken, wie man aus Sanktionsmechanismen wieder auszusteigen könnte. Eher das Gegenteil sei derzeit der Fall, so Dobrindt. Die Anstrengungen, Deutschland und Europa unabhängig von russischen Energielieferungen zu machen, sei ein Mittel, um Russland nicht mehr nahe der Handelssysteme und der politischen Systeme in Europa zu haben. "Nicht nur der Frieden ist von Putin zerstört worden, auch die Friedensdividende", so Dobrindt weiter. Der Wert "Frieden durch Handel" existiere nun nicht mehr, weil er von Putin aktiv zerstört worden sei.

Auch neuerliche Waffenlieferungen an die Ukraine stellte Dobrindt in Aussicht. Putin wolle weiter seine Kriegsziele erreichen, deshalb müsse man die Ukraine wehrfähig halten. Hierbei müsse man auch in Deutschland über zusätzliche Waffenlieferungen nachdenken, so Dobrindt.