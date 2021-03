SPD-Politiker: Masken-Affäre der Union schadet allen Parteien

Kurz vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz kritisiert Alexander Schweitzer, SPD-Fraktionschef in Rheinland-Pfalz, die sogenannte Masken-Affäre der Union. Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt sagte er:

"Das ist Gegenwind für alle demokratische Politik zurzeit. Natürlich ist das ein Problem der CDU und CSU [...], aber niemand sollte glauben, dass das irgendeiner Seite besonders hilft. Die Menschen wenden sich ab. Das ist nicht gut." Alexander Schweitzer

Der SPD-Politiker sagte weiter:

"Ich hätte mir gewünscht, sowas wäre nicht vorgekommen. Wir gewinnen die Landtagswahl gegen die CDU in Rheinland-Pfalz mit oder ohne einen solchen Skandal." Alexander Schweitzer

Masken-Affäre: Empörung über zwei Unionspolitiker

Kurz vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am 14. März stehen zwei Unionspolitiker auch intern massiv in der Kritik: Die Firma des CDU-Politikers Nikolas Löbel soll Provisionen von rund 250.000 Euro kassiert haben, weil sie Kaufverträge über Corona-Masken zwischen einem Lieferanten und zwei Privatunternehmen vermittelt hat. Nach heftiger Kritik trat Löbel am Montag aus der CDU aus und zog sich umgehend aus dem Parlament zurück.

Der CSU-Abgeordnete Georg Nüßlein soll ebenfalls eine sechsstellige Euro-Summe für die Vermittlung von Lieferverträgen für FFP2-Masken an den Bund und die bayerische Staatsregierung kassiert haben. Gegen ihn ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft München wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit im Zusammenhang mit dem Kauf von Masken. Er hatte zunächst sein Amt als Vize-Fraktionschef der Unionsfraktion im Bundestag niedergelegt und angekündigt, nicht noch einmal für den Bundestag kandidieren zu wollen. Am Wochenende trat er ganz aus der Fraktion aus. Zudem verließ er nach Angaben von CSU-Generalsekretär Markus Blume vom Montag auch die Partei.

Debatte um Thierse in der SPD

Auch im innerparteilichen Zwist zwischen SPD-Parteispitze und dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse sieht Schweitzer keine Gefahr für den SPD-Wahlkampf in Rheinland-Pfalz: "Ich spüre da überhaupt keinen Gegenwind. Uns war offen gesagt immer klar, dass wir in Rheinland-Pfalz diese Landtagswahl alleine gewinnen müssen und auch alleine gewinnen werden."

Thierse hatte in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" "linke Identitätspolitik" kritisiert. Es mache sich eine Haltung breit, Diskussionen zu verweigern. Daraufhin war eine hitzige Debatte in den sozialen Medien hochgekocht. Vorläufiger Höhepunkt war ein Schreiben Thierses an die SPD-Spitze, in dem der frühere DDR-Bürgerrechtler Zweifel geäußert hatte, ob sein Bleiben in der Partei weiterhin wünschenswert sei, wenn sich zwei Mitglieder der Parteiführung von ihm distanzierten. Dies war eine Anspielung darauf, dass Esken und Kühnert zuvor "Aussagen einzelner Vertreter*innen der SPD" zur Identitätspolitik kritisiert hatten.

Schweitzer wünscht sich Fortsetzung der Ampel-Koalition in Rheinland-Pfalz

Schweitzer steckt indes mitten im Wahlkampf-Endspurt: Er ist SPD-Fraktionschef im Mainzer Landtag und Vize-Parteivorsitzender der Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz. Er wünscht sich eine Fortsetzung der Ampel-Koalition:

"Wir verstehen uns in der Ampel gut und ich könnte mir vorstellen, dass das gerade so weitergeht mit Malu Dreyer und der SPD an der Spitze." Alexander Schweitzer