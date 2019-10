19.10.2019, 14:07 Uhr

SPD-Politiker Erhard Eppler ist gestorben

Der SPD-Politiker Erhard Eppler ist tot. Der politische Vordenker starb im Alter von 92 Jahren in seiner Wahlheimat Schwäbisch Hall. In seiner Partei galt er Vielen als Unruhestifter. Doch manches, was er sagte, bewahrheitete sich später.