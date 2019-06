SPD: Nahles Rücktritt soll "geordnete Nachfolge" ermöglichen

Andrea Nahles gibt nach gut einem Jahr als Partei-Vorsitzende der SPD ihre Ämter auf. In einem Schreiben an Parteimitglieder kündigte sie an, dass sie am Montag ihren Rücktritt vom Parteivorsitz im Parteivorstand und am Dienstag ihren Rücktritt vom Fraktionsvorsitz in der Bundestagsfraktion erklären werde.

Nach übereinstimmenden Medienberichten will Nahles auch ihr Bundestagsmandat niederlegen. Damit würde sie sich komplett aus der Politik zurückziehen. Der genaue Zeitpunkt dafür stehe jedoch noch nicht fest, so Nahles gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Andrea Nahles hatte als Reaktion auf die schlechten Ergebnisse der SPD in den letzten Wahlen ihren Posten als Fraktionsvorsitzende selbst zur Disposition gestellt. Am Dienstag sollte über ihre Zukunft abgestimmt werden. Nun zog sie vorzeitig die Reißleine.

Kein Rückhalt mehr für Nahles

Andrea Nahles (48) war seit 2017 Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag und seit 2018 Parteivorsitzende. Ihren Rücktritt begründete sie damit, dass die Diskussionen in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei ihr gezeigt hätten, "dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist".

Unruhe von Bayern-SPD

Über das Wochenende war es vor allem der bayerische Landesverband der SPD, der für Unruhe sorgte. Zuerst hatte die Landesvorsitzende Natasha Kohnen in einem Facebook-Post ein "Weiter So" ausgeschlossen und die Große Koalition an Bedingungen geknüpft.

Danach hatte der bayerische Bundestagsabgeordnete Florian Post angekündigt in der Wahl, um den Fraktionsvorsitz eine Ablösung von Nahles anzustreben. Einer Kampfabstimmung zwischen Nahles und einem möglichen Gegenkandidaten kam die 48-Jährige nun zuvor, indem sie ihre Ämter niederlegte.

Noch am Samstag hatten mehrere hochrangige SPD-Mitglieder Nahles den Rücken gestärkt. Kevin Kühnert warnte, wie andere SPD-Mitglieder auch, vor Personaldebatten. Im Fernsehsender phoenix sagte der Juso-Chef: "Keine Partei sollte eigentlich besser als die SPD wissen, dass mit irgendwelchen schnell mal dahin gehauchten Personalwechseln sich rein gar nichts zum Besseren wendet."

Reaktionen: Respekt und Warnung vor weiteren Querelen

Im Laufe des Sonntagvormittags äußerte sich Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz zum Rücktritt. Er sagte, dass "das Land und die SPD" Andrea Nahles viel zu verdanken hätten. Sigmar Gabriel, Nahles Vorgänger im Amt und einer ihrer schärfsten Kritiker, sprach davon, dass die Partei "eine Entgiftung" brauche und sich auf ihre eigentlichen Stärken besinnen solle - nämliche Solidarität nach innen und außen.

Von Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundestag erhält Nahles in den Sozialen Netzwerken ausschließlich Anerkennung für ihre Entscheidung. Der Fraktionsvize der SPD im Bundestag, Karl Lauterbach, sprach von Fehlern, "wie sie alle von uns sicher auch gemacht" hätten. Zugleich jedoch attestierte er Nahles Parteiarbeit, die mit den "Härten Schröders" aufgeräumt hätte.

Zuspruch von Linken - Kritik von AfD

Von Vertretern der Links-Partei kam ebenfalls ausschließlich Zuspruch. Der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, schrieb auf Twitter, dass Politik "so brutal" nicht sein dürfe.

Anders die Reaktionen der AfD. Die Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Alexander Gauland äußerten sich kritisch. Weidel sprach von einer Quittung, die die SPD für einen "Verrat am Wähler" erhalten habe. Gauland sprach davon, dass die SPD "schon lange nicht mehr die Partei des kleinen Mannes" sei.