vor etwa einer Stunde

SPD nach Hessen: Nahles will bleiben und erhöht Druck auf GroKo

Nach den dramatischen Schlappen bei den Landtagswahlen in Bayern und in Hessen sendet die Bundes-SPD das Zeichen: Wir haben verstanden. Die Große Koalition in Berlin müsse in Zukunft ein deutlich besseres Bild abgeben, so die Parteichefin Nahles.