Höhere Pendlerpauschale: Söder warnt SPD vor Blockade

Der Beschluss des Bundestags ist eindeutig: Im Jahr 2021 soll die CO2-Bepreisung kommen, die Spritpreise sollen steigen. Im Gegenzug soll auch die Pendlerpauschale um fünf Cent erhöht werden: Ab dem 21. Kilometer könnten dann 35 Cent abgesetzt werden. So haben es Bundesregierung und Bundestag beschlossen.

SPD gegen höhere Pendlerpauschale

Doch nun macht die SPD dagegen mobil. Im Leitantrag für den Parteitag heißt es, die Erhöhung der Pendlerpauschale sei "ungeeignet, um Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen zu entlasten". Begründung: Die Kompensation über die Pendlerpauschale steige mit dem Einkommen. Geht es nach der Regie der SPD-Spitze, wird der Leitantrag morgen von den Delegierten beschlossen.

Ärger im Vermittlungsausschuss?

Auch auf Länderebene nehmen Sozialdemokraten die neue Pendlerpauschale ins Visier. Die Möglichkeit zur Nachverhandlung sehen sie offenbar im Vermittlungsausschuss: Der Bundesrat hatte Teile des Klimapakets vorige Woche abgelehnt, kommende Woche soll sich der Vermittlungsausschuss treffen. Für die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer steht dann auch die Pendlerpauschale zur Debatte: Sie sei "Teil des Pakets, und über das Paket wird zu sprechen sein", sagte die kommissarische SPD-Chefin nach der Konferenz der Ministerpräsidenten in Berlin.

Söder pocht auf Erhöhung

Dagegen stemmt sich ihr bayerischer Kollege Markus Söder. "Was natürlich nicht passieren wird, ist, dass man das gesamte Klimapaket von Anfang an nochmal neu behandelt," so der CSU-Chef. Die Erhöhung der Pendlerpauschale sei "existenzieller Bestandteil" des Klimapakets.

Söder ist derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidenten. Zur Konferenz hatte er in die Bayerische Vertretung in Berlin geladen. Unterstützung bekam Söder interessanterweise von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher. Der Sozialdemokrat warnte davor, das Gesetz, das die höhere Pendlerpauschale regelt, im Vermittlungsausschuss zu "blockieren". Sonst drohe eine "Asymmetrie: Dann ist die Luftverkehrsabgabe erhöht, dann kommt der CO2-Preis, aber die Pendlerpauschale wäre nicht dabei". Auch die Absenkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets würde Tschentscher zufolge dann scheitern.

Warnung vor Blockade

Laut Beschluss des Bundestags sollen Bahntickets für Fernfahrten schon ab Januar billiger sein. Die Mehrwertsteuer soll von 19 auf sieben Prozent sinken. Dafür müsste der Kompromiss des Vermittlungsausschusses wohl bis zum 18. Dezember stehen. Denn nur dann könnten Bundestag und Bundesrat ihn noch rechtzeitig absegnen. Deren letzte Sitzung des Jahres ist am 20. Dezember.

Länder fürchten Einnahmeausfälle

Die Länder hatten Teile des Klimaschutzpakets abgelehnt, weil sie "einseitige Einnahmeausfälle" sehen. Denn der Staat nimmt zwar durch die CO2-Bepreisung ab 2021 zusätzliches Geld ein. Das aber fließt allein an den Bund. Dagegen landen die – aus staatlicher Sicht – Kosten des Klimaschutzpakets teilweise bei den Ländern.

Diese Kosten entstehen durch die geplanten steuerlichen Entlastungen, also höhere Pendlerpauschale und billigere Bahntickets. Außerdem soll zum Beispiel die energetische Sanierung von Gebäuden gefördert werden. Markus Söder zufolge entstehen den Ländern in den kommenden Jahren insgesamt Steuerausfälle von 2,5 Milliarden Euro. Wie groß der Ausgleich sein soll, den sie vom Bund erwarten, wollte Söder nicht sagen. Er forderte im Namen der Ministerpräsidenten lediglich einen "substanziellen Beitrag".