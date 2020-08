SPD kündigt an: Im Spätsommer Klarheit bei der K-Frage

In wenigen Wochen will die SPD ihren Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl 2021 vorstellen. Das kündigte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil an. "Im Spätsommer werden wir über den Kanzlerkandidaten entscheiden, und dann ist die SPD als erste aller Parteien startklar", sagte Klingbeil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Lob für Scholz

Auf einen Kandidaten wollte Klingbeil sich nicht festlegen. Über den als aussichtsreich geltenden Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz sagte Klingbeil: "Zweifellos: Olaf Scholz führt das Land als Vizekanzler und Finanzminister gemeinsam mit Angela Merkel erfolgreich durch die Corona-Krise. Wir sind sehr froh, ihn in unseren Reihen zu haben."

Das Vorschlagsrecht liege aber bei den Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, betonte der Generalsekretär. Führende Sozialdemokraten hatten zuletzt auf eine rasche Entscheidung über die Kanzlerkandidatur gedrängt.

K-Frage in der Union noch unbeantwortet

Klingbeil kritisierte die derzeitige Personaldiskussion in der Union. "Der interne Machtkampf in der Union nimmt immer bizarrere Züge an. Als Markus Söder die Bundeskanzlerin kürzlich wie ein König auf Schloss Herrenchiemsee empfangen hat, habe ich mich gefragt, warum die bayerischen Steuerzahler das Gegockel potenzieller Unionskandidaten eigentlich bezahlen müssen", sagte Klingbeil.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet habe sich in der Corona-Krise "als nicht kanzlertauglich erwiesen". Bei Gesundheitsminister Jens Spahn "weiß jeder, dass er das Team mit Laschet lieber heute als morgen verlassen würde", so Klingbeil.