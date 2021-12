SPD: Kevin Kühnert als Generalsekretär nominiert

Der frühere Juso-Chef Kevin Kühnert soll neuer SPD-Generalsekretär werden. Diesen Vorschlag macht der SPD-Bundesvorstand, wie das ARD-Hauptstadtstudio aus Parteikreisen erfahren hat.

SPD-Generalsekretär: Kühnert soll auf Klingbeil folgen

Bislang ist Lars Klingbeil Generalsekretär. Dieser will als Nachfolger von Norbert Walter-Borjans an die Parteispitze aufrücken. Endgültig bestätigen muss die Personalie noch ein SPD-Parteitag in gut einer Woche.

SPD-Parteivorstand: Kutschaty soll auf Kühnert folgen

An Kühnerts Stelle als stellvertretender SPD-Vorsitzender soll der NRW-Landesvorsitzende Thomas Kutschaty treten. Für die anderen Stellvertreter-Posten werden zudem die bisherigen Vizes Anke Rehlinger, Hubertus Heil, Klara Geywitz und Serpil Midyatli vorgeschlagen.

Kutschaty ist auch SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl im kommenden Jahr in Nordrhein-Westfalen, Rehlinger Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im Saarland, die ebenfalls im kommenden Jahr stattfindet.

Parteitag am 11. Dezember

Der Bundesvorstand stimmte am Freitag damit einem Vorschlag des Präsidiums zu. Der reguläre Parteitag soll am 11. Dezember die neue Parteispitze wählen. Als Parteichefs wollen dabei die bisherige Vorsitzende Saskia Esken sowie der bisherige Generalsekretär Lars Klingbeil antreten. Eskens bisheriger Duo-Partner Norbert Walter-Borjans tritt nicht wieder an.