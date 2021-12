SPD-Gesundheitspolitikerin Dittmar: "Impflücke nicht tolerabel"

Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland, ähnlich sieht es die SPD-Gesundheitspolitikerin Sabine Dittmar aus Maßbach im Landkreis Bad Kissingen. "Eine Impflücke von fast 16 Millionen Menschen ist nicht tolerabel", sagte sie im radioWelt-Interview auf Bayern 2. So gebe es keinen Schutz vor einer fünften oder sechsten Welle. "Deshalb bin ich sehr dafür. Ich werde auch dafür stimmen" , sagte Dittmar.

Sie habe sich in dieser Frage "massiv getäuscht" - noch vor einem Jahr habe sie gedacht, dass eine Impfpflicht nicht nötig sei, weil es in Deutschland eine hohe Impfbereitschaft gebe, so Dittmar.

Dittmar: "Es zählt jede Stunde"

Auf die Frage, warum viele Entscheidungen zur Eindämmung der Pandemie so lange dauern, sagte die SPD-Bundestagsabgeordnete: "Es zählt in der Tat jede Stunde im Moment und ich bin da auch manchmal sehr unzufrieden, dass Vieles so lange dauert."

Die geschäftsführende und künftige Bundesregierung würden aber bereits gut zusammenarbeiten. Ein Beispiel sei der Krisenstab im Bundeskanzleramt, der schon jetzt seine Arbeit aufnehme, noch bevor die neue Regierung installiert ist.

Flächendeckende 2G-Regelung erwartet

Von der Bund-Länder-Runde am Donnerstag erwartet sich Dittmar eine Einigung der Länder auf eine flächendeckende 2G-Regelung, auch für den Einzelhandel. Außerdem müsse man darüber reden, ob das Infektionsschutzgesetz in manchen Punkten noch eine Klarstellung brauche. "Hochinfektionsländer fordern zum Beispiel auch, dass sie die Möglichkeit haben, Restaurants komplett zu schließen. Ich bin da offen für diese Forderung", so Dittmar.

Sabine Dittmar - die neue Gesundheitsministerin?

Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, Bundesgesundheitsministerin zu werden, wollte Dittmar nicht konkret antworten. Sie schloss es allerdings auch nicht aus: "Ich mache seit über zehn Jahren verantwortlich Gesundheitspolitik und das ist ein Thema, für das ich brenne und in dem ich mich auch sehr sicher fühle, was die Inhalte angeht."

Es gibt seit Tagen Spekulationen darüber, wer Bundesgesundheitsminister wird. Vor kurzem forderten Twitter-User unter dem Hashtag "WirwollenKarl", dass der SPD-Politiker Karl Lauterbach den Posten übernehmen soll.

