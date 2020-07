SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach: Alle testen "halb sinnvoll"

Massentests für alle, ob mit oder ohne Symptome - für den Epidemiologen und SPD-Mann Karl Lauterbach ist es nur "halb sinnvoll", was Ministerpräsident Markus Söder (CSU) diese Woche für den Freistaat angekündigt hat. "Ich muss das schon gezielter machen", sagt Lauterbach im B5-Interview der Woche.

Bei solchen Massentests sei nämlich mit so genannten "falsch positiven" Ergebnissen zu rechnen; Fälle also, in denen ein Test fälschlicherweise ergibt, dass der oder die Getestete Sars-Cov-2-Antikörper im Körper habe, obwohl das "nur" Antikörper gegen ein anderes Coronavirus sind. "Selbst der Test, der sehr gut ist, hat manchmal falsch-positive Ergebnisse", sagt Lauterbach.

Zweite Welle "wahrscheinlich, aber nicht unweigerlich"

Statt jedermann Testungen zu ermöglichen sei es sinnvoller, gezielt Risikogruppen zu testen - ein oder zweimal die Woche. Davon abgesehen brauche es "eine deutschlandweite Test-Strategie und nicht einen Start in jedem Bundesland einzeln".

Nach wie vor schaue er "mit großem Respekt und auch mit Sorge" auf Corona und die dadurch verursachte Lungenerkrankung Covid-19. "Weil ich glaube, dass viele denken, dass man entweder stirbt oder man ist danach wieder gesund", so Lauterbach. Es gäbe aber "vieles dazwischen". Insofern hält er auch eine zweite Welle "für wahrscheinlich, aber nicht für unweigerlich".

So viele Morddrohungen erhalten wie nie zuvor

Auch deshalb ergreift Lauterbach "in erster Linie als Wissenschaftler", wie er sagt, das Wort - auch in den Sozialen Medien. "In der Epidemiologie, der Vorbeuge-Medizin, erreicht man ja nur etwas, wenn man die Leute mitnimmt, überzeugt, viel erklärt", ist der Gesundheitsexperte überzeugt.

Deshalb sucht er anders, als etwa sein Mediziner-Kollege Christian Drosten von der Berliner Charité, weiterhin die Öffentlichkeit, auch wenn er für seine vorsichtige und warnende Haltung auch schon Morddrohungen bekommen habe. "Das ist man als Politiker schon gewöhnt, ein bisschen. Wobei, so viel, wie ich das in der letzten Zeit gehabt habe, hatte ich das noch nie."

Absprachen mit seiner Partei, in der er aktuell kein Mandat innehat, gebe es bei seinem öffentlichkeitswirksamen Auftreten jedoch nicht. "Ich frage jetzt nicht um Erlaubnis, wie ich eine Studie zu interpretieren habe", sagt Lauterbach. "Klassischen Parteizank" versuche er aber zu vermeiden. "Weil derzeit brauchen wir eine Pandemie-Bekämpfung, wo alle am gleichen Strang ziehen, und da habe ich immer die volle Unterstützung von Partei und Fraktion."

Lauterbach vermisst SPD-Fokus auf Klimawandel

In anderen Fragen ist der parteiinterne Konsens mit Lauterbach nicht ganz so deckungsgleich. Zumindest bemängelt er, dass unter der Doppelspitze von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans "mit den Schwerpunkten, die wir derzeit haben, im Wesentlichen Umverteilungs-Fragen, Arbeitnehmer-Fragen, dass wir damit alleine nicht bestehen können".

Wäre er wie geplant an der Seite von Nina Scheer in die Parteiführung gegangen, hätte er den Klimawandel stärker in den Fokus gerückt. "Wir wollten aus der SPD eine stärker Umwelt-orientierte Partei machen. An anderer Stelle, nämlich als Gesundheitsminister in einer möglichen nächsten Legislatur mit der SPD in der Regierung, würde er gesundheitspolitisch jedenfalls "so weiter" machen "wie jetzt".