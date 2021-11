SPD-Generalsekretär Klingbeil: Regierung steht bis Nikolaus

Der SPD-Generalsekretär und designierte Parteivorsitzende Lars Klingbeil geht nicht davon aus, dass die Koalitionsverhandlungen mit Grünen und FDP aus dem Zeitplan geraten. Im Interview der Woche mit BR24 erklärt Klingbeil, er sei optimistisch, dass der Koalitionsvertrag von der SPD am 4. Dezember abgesegnet und Olaf Scholz in der Woche nach Nikolaus zum Kanzler gewählt werde.

Klingbeil: Brauchen sehr schnell handlungsfähige Regierung

Einen Plan B hat Klingbeil nicht: "Ich wäre der erste, der nachdenkt über einen Plan B, wenn ich das Gefühl hätte, ich bräuchte den, aber gerade bin ich wirklich in guten, vertrauensvollen Gesprächen und bin sehr, sehr optimistisch, dass es klappt."

Es sei wichtig, jetzt schnell auf den Punkt zu kommen, damit die neu vereidigten Ministerinnen und Minister die Chance hätten, noch vor der Weihnachtspause in den Ministerien anzufangen. Wenn man sehe, was gerade weltpolitisch los sei, etwa an der polnischen Grenze, in Belarus und wegen Corona, dann brauche es sehr, sehr schnell eine handlungsfähige Regierung.

Klimaschutz und Digitalisierung: "Deutliche Schwerpunkte setzen"

Klingbeil äußerte Verständnis, wenn die aktuellen Verhandlungen bei den Grünen für Frustration sorgten: Es sei völlig normal, dass alle für die Dinge, die sie später in einem Koalitionsvertrag stehen haben wollen kämpften. Das sei bei allen drei Parteien so. "Aber klar ist doch: Diese Regierung wird deutliche Schwerpunkte setzen – beim Klimaschutz, bei der Modernisierung des Landes, bei der Digitalisierung, beim sozialen Zusammenhalt. Und da wird am Ende jede Partei sagen können, hier haben wir den Koalitionsvertrag geprägt", sagte Klingbeil.

Klingbeil wahrscheinlich bald SPD-Chef

Zu seinen eigenen Ambitionen auf das Amt des Verteidigungsministers sagte Klingbeil, es habe ihn gefreut, dass man ihm das zutraue. Klingbeil kommt aus einer Soldatenfamilie, er wohnt in Munster, dem größten Heeres-Standort Deutschlands. "Da kann es eigentlich nichts Schöneres geben, als dass viele Menschen sagen, der wäre ein guter Verteidigungsminister.

Aber SPD-Vorsitzender zu sein, ist eine ganz besondere Ehre. Ich glaube, das wird man nur einmal im Leben gefragt", erklärte der 43-Jährige. Insofern sei ihm die Entscheidung sehr leicht gefallen. Jetzt könne er das Amt und die Partei prägen. Die SPD will auf ihrem Parteitag vom 10. bis 12. Dezember ihre neuen Vorsitzenden wählen. Der Parteivorstand hat Lars Klingbeil und Saskia Esken einstimmig nominiert.

Klingbeil über Corona-Impfung: Man kann niemanden zwingen

Mit Blick auf die steigenden Corona-Fallzahlen sprach sich der SPD-Generalsekretär, anders als etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), gegen eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen aus. Er stelle auch fest, dass diese Debatte in seinem Umfeld zunehme: "Aber ich bleibe bei meiner Überzeugung, dass man niemanden zwingen kann, sich zu impfen – aber jeder muss sich seiner Verantwortung bewusst sein."

Man habe die Freiheit, sich nicht impfen zu lassen, aber es könne eben sein, dass man durch 2G und andere politische Maßnahmen jetzt doch einige Möglichkeiten verliere. Und das sei die Konsequenz, mit der man dann leben müsse.

