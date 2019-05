SPD-Fraktionsvorsitz: Schulz will nicht gegen Nahles kandidieren

Er war als einer der wichtigsten Gegenkandidaten für Andrea Nahles gehandelt worden. Jetzt hat Martin Schulz in einer E-Mail an die SPD-Abgeordneten erklärt, dass er bei der Neuwahl zum Fraktionsvorsitzenden kommende Woche nicht zur Verfügung stehen werde.

Entscheidung bereits vor zwei Wochen gefallen

Schulz verweist in seiner Mitteilung auf ein vertrauliches Gespräch, in dem er Andrea Nahles dies bereits vor zwei Wochen bestätigt habe. An der Entscheidung habe sich auch nach dem schlechten Abschneiden der SPD bei der Europawahl nichts geändert. Die Haltung des Parteivorstands, momentan keine Personaldebatten zu führen, halte er aber für richtig, so Schulz.

Auch Miersch wird nicht gegen Nahles kandidieren

Als weiterer heißer Kandidat im Rennen um den Fraktionsvorsitz war der Sprecher der Parlamentarischen Linken in der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, genannt worden. Auch dieser hat mittlerweile aber eine mögliche Kandidatur ausgeschlossen. "Ich werde nicht gegen Andrea Nahles antreten", soll Miersch Teilnehmern eines Treffens linker Abgeordneter erklärt haben. Weiter sagte er: "Die Partei müsse nun inhaltlich vorankommen."

Rückendeckung für Nahles durch Schneider

Seit dem Nachmittag berät die SPD-Fraktion über Konsequenzen aus den Niederlagen bei der Europa- und Bremenwahl. Gleichzeitig entschied sich der Vorstand heute dafür, den Vorschlag von Nahles für eine vorgezogene Wahl zur Fraktionsspitze anzunehmen. Diese war eigentlich erst für September geplant. Nach dem Vorschlag von Nahles soll nun also schon kommenden Dienstag abgestimmt werden.

Rückendeckung für die vorgezogene Wahl bekommt Andrea Nahles vom parlamentarischen Geschäftsführer der SPD, Carsten Schneider. Es werde auch eine sehr starke Unterstützung für eine Wiederwahl von Nahles als Fraktionschefin geben. Da sei er sich ganz sicher, so Schneider.

"Es ist richtig gewesen, die eigentlich für den September angesetzte Wahl vorzuziehen. Die SPD braucht nach der schweren Niederlage bei der Europawahl und wegen der anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland rasch Klarheit." Carsten Schneider, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD

Gleichzeitig forderte er alle Kritiker von Nahles auf, offen Stellung zu beziehen. "Entweder Mut haben und selber in den Ring steigen oder die Klappe halten", so der SPD-Politiker.

Bisher noch kein Gegenkandidat gefunden

Als Reaktion auf das Wahl-Debakel und die Rücktrittsforderungen durch ihre zahlreichen Kritiker hat die amtierende Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles am Montag angekündigt, mit einer vorgezogenen Wahl Klarheit in der Partei zu schaffen. Stattdessen ist in der Partei ein heftiger Streit ausgebrochen. Einen erklärten Gegenkandidaten für Nahles gibt es bisweilen noch nicht.