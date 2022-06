9-Euro-Ticket dauerhaft sinnvoll?

Geht es nach dem stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Detlef Müller, sollte das 9-Euro-Ticket dauerhaft genutzt werden können. Das 9-Euro-Ticket wird in den Monaten Juni, Juli und August angeboten und gilt deutschlandweit je einen Monat lang für Fahrten mit Bussen, Straßen- und Regionalbahnen in der 2. Klasse.

"Ich vermute ganz stark, es ist diese Einfachheit des Tickets: Es in der Tasche zu haben, einzusteigen, wann ich will, wo ich will, und mir keinen Kopf zu machen, in welcher Tarifzone, in welchem Verkehrsverbund, ich mich gerade befinde", sagte Müller im Interview mit Bayern 2.

Müller fordert Netzausbau

Zur Verbesserung der Pünktlichkeit, vor allem im Fernverkehr, soll das Streckennetz in Deutschland modernisiert werden, das werde aber Zeit in Anspruch nehmen, sagte der SPD-Fraktionsvize. "Zu einer funktionierenden Bahn gehören nun mal Überhol- und Abstellgleise und Weichen. Bei unseren Planungs- und Genehmigungszeiten braucht man da eben sechs bis acht Jahre", so Müller, der früher selbst als Lokführer gearbeitet hat.

Kritiker bemängeln fehlendes Angebot

Kritik am 9-Euro-Ticket kommt unter anderem vom Fahrgastverband Pro Bahn. "In den Hauptreisezeiten war die Nachfrage auf den Hauptstrecken so stark, dass Züge nicht abfahren konnten. Und einige Bahngesellschaften haben die Fahrradbeförderung ausgeschlossen, weil sie dem Ansturm nicht Herr wurden", sagte Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn im Anschluss an das Pfiingstwochenende. Das Chaos sei vorhersehbar gewesen und Folge eines politischen Angebots, ohne dafür über die nötigen Kapazitäten im Bahnverkehr zu verfügen.

"Nicht alles, was gut gemeint ist, ist auch gut gemacht", so Naumann. Gut am 9-Euro-Ticket sei, dass dadurch der öffentliche Nahverkehr wieder ins Gespräch gebracht worden sei. "Es funktioniert aber nur, wenn die Kapazitäten vorhanden sind", betonte er. Tatsächlich gilt das Pfingstwochenende alles eines der Reisestärksten im ganzen Jahr. Überfüllte Züge waren auch in den Vorpandemiejahren keine Seltenheit.

Angebotsmangel auch auf dem Land

Gerade im ländlichen Raum fehlen Angebote aber oft komplett. Klar ist, dass sowohl ein größeres Angebot als auch die Sanierung der bestehenden Infrastruktur viel Geld verschlingen werden. Dennoch fordern auch die Kommunen nach Auslaufen des 9-Euro-Tickets ein bundesweit unbegrenzt gültiges ÖPNV-Billigticket anzubieten.

Zum Artikel: "Kommunen fordern unbegrenztes Billigticket für Nahverkehr"

Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg fordert, dass sich Bund und Länder vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit dem 9-Euro-Ticket auf eine Finanzierung verständigen. Erst mit einer dauerhaften Mittelerhöhung durch Bund und Länder entstünden die Spielräume, um mehr Busse und Bahnen fahren zu lassen und auch tarifliche Angebote deutlich zu verbessern, so Landsberg. Ähnlich äußerte sich auch die Interimschefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Jutta Gurkmann.