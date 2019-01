20.01.2019, 16:07 Uhr

SPD-Einzelkämpfer in Vorpommern: Der mit der AfD tanzt

"Wir werden hier vergessen", sagen viele Bürger in Vorpommern. So ist die Region fest in AfD-Hand. Nur ein 28-Jähriger holte bei der Landtagswahl ein SPD-Direktmandat. Heute ist er Staatssekretär und versucht vor allem, Vertrauen zurückzugewinnen.