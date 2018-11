SPD-Chefin Nahles: "Halten zusammen und haben uns untergehakt"

Nahles nannte dabei ausdrücklich vier Themenbereiche, an denen die SPD intensiver arbeiten will: Kinderamut, Pflege, Wohnen und Rente. Hier brauche es eine starke SPD, da die Aufgaben nicht kleiner würden, so Nahles. Dafür habe man sich untergehakt und setze auf die Kraft des Zusammenhalts.

Wichtige Themen: Kinderarmut, Pflege, Wohnen und Rente

Im Kampf gegen Kinderarmut will die SPD ihre Bemühungen intensivieren und mehr Unterstützung bedingungslos leisten. In der Pflege brauche es mehr Fachkräfte, die außerdem nach Tarif bezahlt werden müssten. Im Wohnungsbau würden viele neue Häuser gebraucht. Mietsteigerungen sollten für fünf Jahre ausgesetzt werden. Und in der Rente wolle sich die SPD, so Nahles, für eine Versorgung auf heutigem Niveau einsetzen und die Mindestrente so gestalten, dass sie auch für Erwerbstätige reiche, die zwar viel geleistet, aber wenig verdient hätten.

Außerdem kündigte Nahles an, dass es keinen Sonderparteitag geben werde, um vorzeitig über die Zukunft der großen Koalition zu entscheiden. Dazu werde es auch keinen vorgezogenen regulären Parteitag geben.

Zum Fall Maaßen sagte Nahles: Was dieser sage, sei ja demnächst Geschichte.

Schwesig: Umfragewerte drücken

Im Anschluss an die Pressekonferenz äußerte sich auch die SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig. Sie betonte, den gesamten Parteivorstand bedrückten zwar die schlechten Umfragewerte der SPD. Aber es sei klar, dass man jetzt nicht überstürzt handeln dürfe. Außerdem forderten die Bürger, dass sich die Parteien weniger mit sich selber, dafür aber mit den Problemen der Menschen beschäftigen sollten.