SPD-Chef Klingbeil drängt auf niedrigeren Industrie-Strompreis

In der Ampel-Koalition macht die SPD trotz der Einwände von Kanzler Scholz (SPD) und Finanzminister Lindner (FDP) Druck auf die Einführung eines subventionierten Strompreises für die Industrie. Aus Sicht des SPD-Co-Vorsitzenden Lars Klingbeil soll es innerhalb eines Jahres einen staatlich verbilligten Strompreis für Indfustrie-Unternehmen geben.

Klingbeil: Sondertarif soll für "10 bis 15 Jahre" gelten

"Der Industriestrompreis muss innerhalb der nächsten zwölf Monate kommen", sagte Klingbeil im Bayerischen Rundfunk. Eine starke Industrie sei im Interesse aller. Wenn große Industrieunternehmen ihre Standorte verlagerten oder um ihre Existenz fürchten müssten, verliere das Land insgesamt.

Es gehe dabei nicht darum, die Unternehmen mit Steuergeld dauerhaft zu subventionieren, erklärte Klingbeil. Eine Phase von zehn bis 15 Jahren müsse jedoch überbrückt werden. "Am Ende kommt es wieder dem Steuerzahler zugute, wenn wir hier starke Industrie haben, die auch Steuern hier bezahlt", erklärte er.

SPD-Fraktionsvize Post: "Brücke ins Zeitalter der Erneuerbaren"

Einen "zeitlich befristeten Industriestrompreis" forderte auch SPD-Fraktionsvize Achim Post. Ein solcher Spezialtarif könne "eine gute Brücke ins Zeitalter der günstigen Erneuerbaren sein", sagte Post der Nachrichtenagentur Reuters.

"Wir sollten die Idee eines Industriestrompreises nicht vorschnell zu den Akten legen", forderte der Haushälter. Er halte "eine Finanzierung über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds durchaus für denkbar". Ähnlich wie bei der Gaspreisbremse gehe es beim Industriestrompreis darum, dass deutsche Unternehmen möglichst ohne Schaden durch die Energiekrise kommen.

Habeck plant einen Deckel

Der Bund hat bereits mit der sogenannten Strompreisbremse auf die Energiekrise reagiert. Energieintensive Unternehmen zahlen für 70 Prozent ihres früheren Verbrauchs höchstens 13 Cent. Darüber wird der deutlich höhere Marktpreis fällig. Außerdem will Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Kürze ein Deckelungs-Konzept für einen ermäßigten Strompreis für die Industrie vorlegen.

Kanzler will nicht alles subventionieren

Dazu hatte sich Kanzler Olaf Scholz (SPD) zuletzt allerdings skeptisch geäußert. Billiger Strom sei wichtig, es sei aber auf Dauer nicht möglich, "alles, was an normaler wirtschaftlicher Tätigkeit stattfindet, zu subventionieren", sagte Scholz auf einer Kundgebung zum 1. Mai. Priorität habe die günstige Produktion von Strom, betonte Scholz: "Und dann kann man gucken, was man vielleicht für die Übergangsphase justieren kann. Aber ich bin dafür, dass wir das erstmal genau angucken."

Lindner pocht auf Markt-Prinzipien

Vorbehalte gegen einen staatlich subventionierten günstigeren Strompreis für die Industrie äußerte auch Finanzminister und FDP-Chef Lindner. Auf direkte staatliche Hilfen zu setzen, sei "ökonomisch unklug" und widerspreche den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft, schrieb der FDP-Politiker in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt".

Den von SPD und Grünen angedachten Industriestrompreis sehe er deshalb "sehr kritisch", zumal eine Privilegierung von Industrieunternehmen nur auf Kosten anderer Stromverbraucher und Steuerzahler umsetzbar sei, "zum Beispiel von Privathaushalten oder des Handwerks". Außerdem gebe es im ohnehin angespannten Haushalt keinen Spielraum für solche Subventionen.

Chemie-Branche: Industrie-Tarif ist "alternativlos"

Der Verband der Chemischen Industrie forderte demgegenüber einen Industriestrompreis in Höhe von vier bis sechs Cent pro Kilowattstunde. "Ein Industriestrompreis ist für uns alternativlos", sagte Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Nicht als Dauerlösung, sondern als Brücke in die Zukunft, bis genügend grüne Energie zuverlässig und zu wettbewerbsfähigen Preisen zur Verfügung steht." Im März hatte der Verband einen Industriestrompreis zwischen fünf und zehn Cent gefordert.

Mit Informationen von DPA und REUTERS