Nach Morddrohungen: Grötsch beklagt gesellschaftliches Klima

Bei Uli Grötsch ist es schon ein paar Wochen her. Der Bundestagsabgeordnete aus der Oberpfalz bekam Morddrohungen aus der rechtsextremistischen Szene. Im Tagesthemen-Interview sagte er dazu, er habe das öffentlich gemacht, damit die Menschen in Deutschland sehen könnten, wie weit Rechtsextremisten gehen.

"Und es betrifft nicht nur uns Bundestagsabgeordnete, sondern das betrifft Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte und Menschen, die sich in zivilgesellschaftlichen Organisationen engagieren, jeden Tag." Uli Grötsch, SPD-Bundestagsabgeordneter

Grötsch fordert mehr Demokratie-Bildung an Schulen

Für Grötsch ist der Kampf gegen Rechts eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es gehe darum, das gesellschaftliche Klima, das sich in den letzten Jahren verändert habe, wieder dahin zu bringen, dass Deutschland auch in Zukunft ein weltoffenes und freies Land bleibe, betonte der gebürtige Weidener.

Unter anderem verlangte er mehr Demokratie-Bildung an den Schulen und in den Kitas: "Wir müssen ja an die Wurzel des Übels. Und das hat ganz viel mit Bildung zu tun."