Sparprogramm bei Axel Springer - das sind die Hintergründe

Michael Meyer ist Medienjournalist in Berlin. Seit Jahren beschäftigt er sich mit den Umwälzungen der Digitalisierung für Medienhäuser wie den Axel Springer Verlag. Der BR hat mit ihm gesprochen.

Beim Springer Verlag stehen massive Veränderungen an. Können Sie noch mal beschreiben, was da im Einzelnen geplant ist?

Meyer: Die Bild-Zeitung und die Bild am Sonntag sollen enger miteinander verzahnt werden. Wobei teilweise gesagt wurde, dass auch die Bild am Sonntag noch eigenständig sein soll. Aber die Redaktionen sollen enger zusammenarbeiten. Die Berliner B.Z. soll in Berlin für die regionalen Inhalte zuständig sein, die sie auch der Bild zuliefert. Andersherum soll die Bild-Redaktion die überregionalen Geschichten für die B.Z. liefern. Und dann soll zum Beispiel auch ein halbes Dutzend stellvertretende Chefredakteure bei der Bild-Zeitung gekürzt werden und es soll eine zentrale Sportredaktion gegründet werden.

Bei der Welt ist es so, dass zum Beispiel die Welt kompakt eingestellt werden soll. Das ist so ein kleines Blatt, was man zum Beispiel am Flughafen bekommt. Auch der Hamburger Lokalteil der Welt soll wegfallen. Insgesamt ist die Rede von bis zu 450 Stellen, die wegfallen sollen. Das ist in der Geschichte des Springer-Konzerns sicherlich der größte Einschnitt bislang.

Die Zeitungskrise ist nicht spurlos am Springer-Verlag vorübergegangen. Aber warum macht Springer das gerade jetzt?

Meyer: Es war davon auszugehen, dass es Kürzungen geben wird, weil der neue Finanzinvestor KKR aus Amerika schon angedeutet hatte, dass man sich ganz genau über die Umsatzzahlen beugen wird. Und es war schon in der vergangenen Wochen herauszuhören, dass dort wo Umsatzrückgang herrscht, Arbeitsplätze abgebaut werden und restrukturiert wird. Das hat Matthias Döpfner wörtlich so gesagt, und das betrifft nun die Welt, aber auch die Bild-Zeitung. Man darf nicht vergessen, dass diese Zeitungen pro Jahr 150.000 bis 200.000 Exemplare weniger verkaufen. Das trifft selbst eine große Zeitung wie die Bild erheblich. Und dort, wo der Umsatzrückgang herrscht, wird geschnitten. Das betrifft die Redaktionen und die Journalisten.

Sie haben gesagt, das werde einige Stellen betreffen. Was heißt das jetzt für das große Medienhaus Springer?

Meyer: Springer setzt schon seit Jahren darauf, ein Digital-Konzern zu werden. Man darf nicht vergessen: Sie haben ganz stark in Reiseportale, Jobbörsen oder Partnerschafts-Anzeigen im Netz investiert. Mittlerweile ist es so, dass Dreiviertel der Umsätze bei Springer aus diesen digitalen Umsätzen kommen. Und der andere Grund ist, dass man in den stark boomenden Video- und Audio-Markt hinein will.

Man will weg vom Text, hin zum Bild und zum Ton. Und bei der Bild-Zeitung ist es so, dass man schon heute Bild-TV betreibt. Dort gibt es kleine Berichte vom roten Teppich und bunte Boulevard-Berichte. Und man macht auch eine Talkshow am Morgen. Bild hat ja auch die Bundesligarechte im Netz. Und nun hat man sich überlegt, dass man all diese Geschichten bündelt. In Zukunft sollen 16 Stunden Programm am Tag täglich neu produzieren werden. Man erwartet sich davon höhere Umsätze, weil der Trend hin zu Audio und Video sehr stark ist.

Haben Sie was von Zahlen gehört? 50 Millionen Euro sollen eingespart werden. Aber wie viel soll denn investiert werden. Video ist ja schon teuer?

Meyer: Das ist richtig. Das ist die große Frage, inwieweit man diese 50 Millionen, die man auf der einen Seite bei den gedruckten Zeitungen oder bei den Redaktionen einspart, wieder reinvestieren will in andere Bereiche. Es heißt, 100 Millionen will man in den digitalen Wachstum investieren. Da erwartet der Verlag in diesen Bereichen mehr Umsatz. Man hofft in diesem Bereich zu einem wichtigen Player zu werden. Zum Springer-Konzern gehört auch der Nachrichtensender der Welt, also das frühere N24. Da hat man natürlich schon eine Video-Redaktion im Haus.

Wie ist denn Ihre Einschätzung, kommt jetzt mehr Einheitsbrei für den Leser oder Zuschauer? Oder war das der längst fällige Schritt in die digitale Zukunft?

Meyer: Ich denke es wird auf jeden Fall so sein, dass eine stärkere Monotonie herrscht. Die Berichterstattung wird einheitlicher sein, das merkt man natürlich auf den ersten Blick nicht. Wer legt schon mehrere Zeitungen nebeneinander. Aber es werden auf jeden Fall Stimmen, Meinungen und Standpunkte verschwinden. Und man kann mit Sicherheit sagen, dass für die Meinungs- und Zeitungslandschaft diese Woche keine gute Woche war. Immer wenn alles aus einer Hand kommt, dann entsteht natürlich eine stärkere Monotonie. Und das ist mit diesem Schritt ganz sicher auch zu befürchten.