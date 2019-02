09.02.2019, 06:24 Uhr

Spaniens Bausünden: Land der Geisterflughäfen

Spanien hat gerade halb so viele Einwohner wie Deutschland, aber doppelt so viele Flughäfen. Viele sind in den Jahren des Baubooms entstanden und wurden mit EU-Geld gefördert. Kaum oder gar nicht genutzt, verkommen die Airports zu Geisterflughäfen.