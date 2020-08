Spanien wird Corona-Risikogebiet für deutsche Urlauber

Spanien wird als Corona-Risikogebiet eingestuft. Ausgenommen sind lediglich die Kanarischen Inseln. Das bestätigte das Bundesgesundheitsministerium am Freitag. Davon betroffen sind auch die Balearen, also die Urlaubsinseln Mallorca, Menorca und Ibiza.

Test- und Quarantänepflicht nach Rückkehr

Die Einstufung als Risikogebiet bedeutet, dass Urlauber sich bei ihrer Heimkehr testen lassen müssen. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen sie sich in Quarantäne begeben. Die Dauer der Quarantäne beträgt maximal zwei Wochen.

"Die Ausweisung als Risikogebiet ist keine Grenzschließung und kein Reiseverbot", betonte das Bundesgesundheitsministerium. Wer trotz der Einstufung nach Spanien reise, sollte sich jedoch unbedingt an die Regeln für Abstand- und Hygiene sowie zum Tragen von Alltagsmasken halten.

"Dynamisches Ausbruchsgeschehen" in Spanien

Zentrales Kriterium für die Einstufung als Risikogebiet ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gegeben hat. Spanien lag zuletzt bei 56,42 Neuinfektionen.

Es handele sich auch "nicht um eine einmalige Überschreitung des Schwellenwertes", sondern dies sei bereits seit einer Woche der Fall, erklärte eine Ministeriumssprecherin: "In Spanien zeigt sich ein sehr dynamisches Ausbruchsgeschehen." Die Fallzahlen stiegen im Trend weiter an, "immer mehr Gebiete in Spanien sind wieder stärker von der Pandemie betroffen", so die Sprecherin.

Kommt nun die Reisewarnung?

Für Länder oder Regionen, die auf der Liste der Risikogebiete des Robert Koch-Instituts (RKI) aufgeführt sind, erlässt in der Regel das Auswärtige Amt eine Reisewarnung. Eine Bestätigung dafür gab es zunächst noch nicht. Allerdings hatte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts bereits am Mittag darauf hingewiesen, dass für die Balearen von der Bundesregierung eine solche Reisewarnung erwogen werde. Bislang galt die Einstufung als Risikogebiet und auch die Reisewarnung in Spanien nur für einige Regionen. Konkret waren dies Katalonien, Aragón, das Baskenland, Navarra und die Hauptstadt Madrid.

Aus der EU stehen aktuell auch Luxemburg, die belgische Provinz Antwerpen sowie Teile Rumäniens und Bulgariens auf der Liste der Risikogebiete.