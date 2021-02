Spanien: Wieder Proteste gegen Verhaftung von Rapper Pablo Hasél

In Barcelona ist es den sechsten Abend in Folge zu gewaltsamen Protesten gegen die Verhaftung des Rappers Pablo Hasél gekommen. Demonstranten warfen am Sonntag Steine und andere Gegenstände auf Polizisten, die vor der Zentrale der Nationalpolizei im Zentrum der Stadt Wache standen. Einige der meist sehr jungen Demonstranten in Barcelona trugen ein Transparent mit der Aufschrift: "Ihr habt uns beigebracht, dass Friedlichkeit sinnlos ist." Allerdings war die Demonstration kleiner und es gab wesentlich weniger Ausschreitungen als in den fünf Nächten zuvor. Nach Einschätzung spanischer Medien beteiligten sich etwa 1.000 Menschen.

Geschäft geplündert

Dennoch wurden Polizisten vereinzelt wieder mit Flaschen, Mülleimern und Böllern beworfen, auch einige Schaufensterscheiben gingen zu Bruch, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Die Polizei habe fünf Menschen festgenommen, die ein Modegeschäft plünderten, berichtete die Zeitung "El Periódico". Auch in Valencia und Madrid kam es zu Demonstrationen. Seit Beginn der Proteste wurden in Barcelona 106 Menschen festgenommen. 82 Polizisten und auch zahlreiche Demonstranten wurden Medienberichten zufolge verletzt. Eine Frau hatte am Dienstag ein Auge verloren, als sie von einer Gummikugel der Polizei getroffen wurde.

Beleidigung der Monarchie und Glorifizierung von Terroristen

Der 32-jährige Rapper war 2018 wegen Beleidigung der Monarchie und Glorifizierung von Terroristen zu neun Monaten Gefängnis verurteilt worden. Diese Haftstrafe sollte er nun antreten, weigerte sich aber. Inzwischen sitzt er in Haft. Er und seine Anhänger sehen die Strafe als Verstoß gegen die Meinungsfreiheit.