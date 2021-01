Spanien versinkt im Schnee

Das Sturmtief "Filomena" hat Spanien historisch viel Schnee gebracht und legt das öffentliche Leben im Sonnenland teilweise lahm. Am späten Freitagabend musste der internationale Flughafen in Madrid gesperrt werden. In Madrid und Castilla La Mancha gilt die Alarmstufe rot. Hunderte Straßen sind gesperrt, etliche Schule geschlossen, die Menschen sollen zu Hause bleiben.

Gegen 22 Uhr am Freitagabend waren die Start- und Landebahnen des Flughafens Madrid komplett eingeschneit. Offenbar standen nicht genügend Räumfahrzeuge bereit, um die Pisten vom Schnee zu befreien. Weil der starke Schneefall zusätzlich die Sicht der Piloten behinderte, fiel die Entscheidung, sämtliche Starts und Landungen abzusagen. Ankommende Flüge wurden auf andere spanische Flughäfen umgeleitet.

Der Flughafen Madrid gehört zu den größten Europas und ist ein wichtiger Umsteigepunkt für Verbindungen von und nach Lateinamerika.

Nur mit Schneeketten durch Madrid

In den Regionen Madrid und Castilla La Mancha haben die Behörden die Alarmstufe rot ausgerufen. Sie forderten die Menschen dazu auf, zu Hause zu bleiben. Die Polizei sperrte mehr als 400 Landstraßen in Spanien – außerdem die beiden Madrider Stadtautobahnen. In der Hauptstadt kam es zu etlichen Unfällen im Straßenverkehr, nach den Worten des Bürgermeisters kommt man nur noch mit Schneeketten voran.

Zugverkehr beeinträchtigt

Der heftige Schneefall beeinträchtigt auch den Zugverkehr: Alle Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Madrid und den Regionen Valencia und Murcia sind gestrichen.

Schneesturm "Filomena" auf dem Weg ans Mittelmeer

Meterologen sprechen vom stärksten Schneesturm in Spanien seit rund 40 Jahren. Sie erwarten, dass sich der Sturm "Filomena" in Richtung Süden bewegt und für viel Schnee vor allem an der Mittelmeerküste sorgt.