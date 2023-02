Spanien verabschiedet Gesetz für "Menstruationsurlaub"

Frauen dürfen in Spanien künftig bei heftigen Regelbeschwerden der Arbeit fernbleiben: Das Gesetz für einen in Europa bisher einzigartigen "Menstruationsurlaub" wurde in Madrid mit 185 Ja-Stimmen, 154 Nein-Stimmen und drei Enthaltungen angenommen.

Eine Liberalisierung der Abtreibungspraxis befürworteten in der gleichen Sitzung 184 Abgeordnete. Für ein weiteres Gesetz, das eine Änderung des Geschlechts durch eine einfache administrative Erklärung bereits ab 16 Jahren ermöglicht, stimmten 191 Abgeordnete, 60 stimmten dagegen. Ungewöhnlich groß war mit 91 die Zahl der Enthaltungen.

Regelschmerzen: ein Tabu wird politisch

Laut der linksgerichteten spanischen Regierung soll mit der bisher in Europa noch nicht existierenden Regelung für ein Recht auf freie Tage bei starken Regelschmerzen ein Tabu gebrochen werden. "Dies ist ein historischer Tag für feministische Fortschritte", schrieb die Ministerin für Gleichstellung, Irene Montero, von der Linkspartei Podemos im Onlinedienst Twitter.

Abtreibungen in öffentlichen Gesundheitszentren möglich

Das neue Abtreibungsgesetz garantiert Schwangerschaftsabbrüche in öffentlichen Gesundheitszentren und senkt das Alter für eine Abtreibung ohne elterliche Zustimmung auf 16 Jahre. Zudem wird die bisher vorgeschriebene dreitägige "Bedenkzeit" abgeschafft. Auch die kostenlose Verteilung der "Pille danach" wird zugesichert.

Freie Geschlechtswahl auch für Jugendliche

Das von der Podemos Partei geforderte Gesetz zur freien Geschlechtswahl für Menschen ab 16 Jahren war monatelang hitzig diskutiert worden. Es ermöglicht Menschen, ihr Geschlecht in Ausweispapieren durch eine einfache behördliche Erklärung ändern zu lassen - ohne einen ärztlichen Nachweis vorlegen zu müssen, wie es bisher erforderlich war.

Bisher war eine Änderung auch nur für Volljährige möglich. Mit dem neuen Gesetz steht die freie Geschlechtswahl sogar 14- bis 16-Jährigen offen, wenn ihre Eltern oder gesetzlichen Vormunde zustimmen, 12- bis 14-Jährige benötigen zudem eine richterliche Erlaubnis.

Vorreiter Dänemark

Laut Montero "entpathologisiert" das neue Gesetz Transmenschen: "Heute haben wir einen riesigen Schritt gemacht", indem wir die "freie Wahl der Geschlechtsidentität" anerkennen, sagte sie. Spanien gehört damit nun zu den wenigen Ländern der Welt, welche die Selbstbestimmung des Geschlechts durch eine einfache Erklärung erlauben. 2014 räumte Dänemark als erstes Land in Europa Bürgern dieses Recht ein.