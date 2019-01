Spanien: Nach 13 Tagen geborgener Julen in Málaga beigesetzt

Am heutigen Sonntagmittag wurde der nach einem Sturz in ein Bohrloch verstorbene kleine Julen im Friedhof von El Palo bei Málaga in Spanien beerdigt.

Eltern verloren bereits ein Kind

Hunderte Menschen waren gekommen, um der Familie in ihrem Schmerz beizustehen. Viele Menschen klatschten bei Ankunft der Familie am Friedhof, um so ihre Anteilnahme zu zeigen. Der Zweijährige wurde neben seinem Bruder beigesetzt, der im Mai 2017 mit drei Jahren an plötzlichem Herzversagen gestorben war.

Julen starb wahrscheinlich bereits am Tag des Sturzes

Nach 13-tägigen Arbeiten waren Helfer in der Nacht zum Samstag in die Tiefen des Schachts vorgedrungen, in den der Junge beim Spielen gestürzt war, und fanden seine Leiche. Noch in der Nacht fuhr ein Leichenwagen an dem Bohrloch nahe der andalusischen Gemeinde vor. Julens Eltern wurden von Psychologen betreut.

Am Samstag wurde die Leiche des Jungen obduziert. Medienberichten zufolge ergab die Untersuchung, dass Julen bereits am Unglückstag an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma starb. Nach ersten Erkenntnissen sei Julen 71 Meter "im freien Fall" in das enge Bohrloch gestürzt, bis sein Körper auf eine Erdschicht getroffen sei, sagte Präfekt Gómez de Celis. Ermittlungen zu einer möglichen Verantwortung für den Tod des Jungen liefen.

Die Eltern, weitere Angehörige und Freunde hatten seit Julens Verschwinden in der Nähe der Unglücksstelle in Totalán ausgeharrt.