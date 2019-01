Spanien: Helfer versuchen Kind aus 110-Meter-Loch zu holen

Mit einer aufwändigen Aktion wollen Rettungskräfte das Schicksal eines seit Sonntag vermissten Kleinkindes zu klären, das vermutlich in einen mehr als 100 Meter tiefen Schacht gefallen ist.

Helfer wollen einen horizontalen Tunnel graben

Ein horizontaler Tunnel werde den Suchenden helfen, den Boden des Schachts zu erreichen, sagte María Gámez von der Regierung Málagas. Hartes Gestein habe die bisher eingesetzten Maschinen daran gehindert, weiter als 80 Meter in die Tiefe vorzudringen.

Der Zweijährige war beim Spielen verschwunden

Der Zweijährige war am Sonntagmittag beim Spielen in der Gemeinde Totalán in der Provinz Málaga verschwunden. Mit einer Kamera hatten Helfer in dem nur 25 Zentimeter breiten Schacht in etwa 75 Metern Tiefe ein Säckchen mit Süßigkeiten entdeckt, das der Junge bei sich getragen hatte. Der Schacht war im Dezember bei Wassererschließungsmaßnahmen gebaut und nicht markiert worden.

Rettungsarbeiten auch in der Nacht nicht unterbrochen

Die Rettungsarbeiten für den kleinen Julen wurden an der Unfallstelle auch in der Nacht zum Dienstag nicht unterbrochen. Es gebe vorerst noch keine Neuigkeiten, teilte der nationale Unfallnotdienst am Dienstag auf Twitter mit. Ob Julen noch am Leben ist, weiß keiner.

Die Eltern hatten das Kind im Schacht weinen gehört

Die Polizei hatte am Montag eingeräumt, man habe zwar "noch keinen physischen Beweis" dafür, dass das Kind tatsächlich in dem Loch ist. Aufgrund der Angaben der Eltern, die das Kind im Schacht hätten weinen hören, schließe man andere Möglichkeiten aber aus.