Spanien: Haare von vermisstem Kleinkind in Bohrloch gefunden

Der Fund von Haaren eines seit Sonntag vermissten spanischen Kleinkinds in einem 100 Meter tiefen Bohrloch hat neue Hoffnung genährt, den Zweijährigen noch retten zu können. Die Entdeckung könne ein Hinweis sein, dass der Junge in einem Abschnitt sein könnte, der für Maschinen und Erwachsene noch nicht zugänglich ist, sagte María Gámez von der Regierung Málagas am Mittwoch.

Rettungskräfte graben Seitenschacht

DNA-Tests hätten bestätigt, dass das Haar tatsächlich von dem Kind stamme. Das sei der "wissenschaftliche Beweis", dass das Kind dort unten sei. Da das - unmarkierte - Bohrloch mit weniger als 25 Zentimeter Durchmesser für einen Erwachsenen zu eng ist, versuchen Rettungskräfte, einen Seitensschacht zu graben und über den an die tiefste Stelle zu gelangen, an der das Kind vermutet wird. Ob Julen noch am Leben ist, ist weiterhin unbekannt.

Loch war nicht markiert

Der Zweijährige war am Sonntagmittag beim Spielen in der Gemeinde Totalán in der Provinz Málaga verschwunden. Mit einer Kamera hatten Helfer in dem nur 25 Zentimeter breiten Schacht in etwa 75 Meter Tiefe ein Säckchen mit Süßigkeiten entdeckt, das der Junge bei sich getragen hatte. Später wurde Erde aus dem Loch nach oben geholt, in der Haar gefunden und als das von dem Kind bestimmt wurde. Das Loch war im Dezember bei Wassererschließungsmaßnahmen gebohrt und nicht markiert worden.