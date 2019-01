Spanien: Dramatische Suche nach Julen im Brunnenschacht

In Spanien versuchen die Hilfskräfte immer noch, mit einem Bergungstunnel zu dem zweijährigen Julen vorzudringen. Der Junge war am 13. Januar in ein fast 110 Meter tiefes Loch gefallen.

Der Bergungstrupp konnte bis jetzt 52 der geplanten 60 Meter tief bohren. Auf dieser Höhe hoffen sie, den Jungen zu finden. Nach Angaben des Rettungsteams am Unglücksort in Totalan nahe der südlichen Küstenstadt Malaga, steht fest, dass der seit acht Tagen verschollene Julen nicht vor Dienstagnachmittag geborgen werden kann.

Noch immer Hoffnung auf Rettung

Von dem Jungen gibt es seit dem 13. Januar kein Lebenszeichen. Experten versichern allerdings noch immer, es sei nicht ausgeschlossen, dass das Kind noch am Leben sei.

Der Kleine soll bei einem Ausflug seiner Familie in das Loch gefallen sein, das einen Durchmesser von nur 25 bis 30 Zentimetern hat. Bei Kameraaufnahmen wurde im Schacht in einer Tiefe von gut 70 Metern eine Tüte mit Süßigkeiten entdeckt, die Julen bei sich hatte.

Schwere Bergung – schwere Bergungsaktion

Lose Erde verhinderte ein tieferes Vordringen mit der Kamera. Experten versicherten, ein vergleichbarer Notfall sei weltweit noch nie dagewesen.

Nach Fertigstellung des Tunnels, der parallel zum Schacht verläuft, sollen nun die Wände des Lochs befestigt werden, um Erdrutsche zu verhindern. Weitere Vorbereitungen nähmen insgesamt elf bis zwölf zusätzliche Stunden in Anspruch, erklärte ein Sprecher des Rettungsteams.

Anschließend sollen erfahrene Minenarbeiter mit Spitzhacken und Presslufthämmern unten eine erste horizontale, etwa vier Meter lange Verbindung zum Schacht herstellen, in dem Julen vermutet wird. Dafür werden nach Angaben der Helfer nochmals 20 bis 24 Stunden benötigt.

Illegal gebohrtes Loch

Der Schacht, der nach Medienberichten auf der Suche nach Wasser ohne Genehmigung gebohrt wurde, ist insgesamt 107 Meter tief. Die Retter hoffen aber, das Kind in einer Tiefe von 70 bis 80 Metern finden zu können. Eine Plattform zur Stabilisierung der Bohrmaschine war in etwa 20 Metern Tiefe angebracht worden, weitere 52 Meter waren die Helfer seither vorgedrungen. Um auf die angepeilte Tiefe von 80 Metern zu gelangen, fehlten am Montag noch etwa 8 Meter.