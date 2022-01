Spaltpilz: Streit um "grüne Atomkraft" entzweit EU

Gewessler: "Nacht und Nebelaktion"

Gewessler spricht von einer "Nacht- und Nebelaktion" in der die EU ihre Pläne öffentlich gemacht hat. Investitionen in neue Akw sollen laut dem Entwurf als grün klassifiziert werden können, wenn sie neuesten technischen Standards entsprechen und wenn ein konkreter Plan für den Betrieb einer Entsorgungsanlage für hoch radioaktive Abfälle ab spätestens 2050 vorgelegt wird.

Zudem müssten die neuen Anlagen bis 2045 eine Baugenehmigung erhalten. Auch Investitionen in neue Gaskraftwerke sollen übergangsweise unter strengen Voraussetzungen als grün eingestuft werden können. Allein der Zeitpunkt der Veröffentlichung zeige schon, dass die EU offensichtlich selbst nicht von ihrer Entscheidung überzeugt sei, so Gewessler.

Linke appelliert an Bundesregierung

Die Linke im Bundestag hat die Bundesregierung aufgefordert, sich einer möglichen österreichischen Klage anzuschließen. "Deutschland sollte den Klageweg Österreichs gegen die Einstufung der Atomkraft als nachhaltig und klimafreundlich unterstützen", forderte der Europaexperte der Fraktion, Andrej Hunko, am Sonntag . "Eine einfache Nicht-Zustimmung im EU-Rat reicht nicht und würde den Kommissionsvorschlag de facto durchwinken, weil dort eine qualifizierte Mehrheit notwendig ist, die aktuell nicht erreichbar ist." Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte erklärt: "Eine Zustimmung zu den neuen Vorschlägen der EU-Kommission sehen wir nicht."

Auch der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch kann sich Maßnahmen wie eine Klage vorstelle: "Deutschland sollte alle Möglichkeiten ausschöpfen, um auf europäischer Ebene eine Förderung dieser Technologie zu verhindern."

Salvini und Lega fordern Referendum in Italien

In Italien wird noch über die Haltung zur Atomkraft debattiert. Matteo Salvini von der rechten Lega begrüßte die Neuigkeiten aus Brüssel und will in Italien wieder Atomkraftwerke bauen. Das Land dürfe nun nicht stehen bleiben, twitterte der Politiker am Wochenende: "Die Lega ist bereit, Unterschriften für ein Referendum zu sammeln, das unser Land in eine Zukunft führt, die energetisch unabhängig, sicher und sauber ist."

Italien war bereits nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl Ende der 1980er Jahre aus der Kernenergie ausgestiegen. Das Land bezieht einen Teil seines Stroms aus dem Ausland, da kann Atomstrom dabei sein. Bei einem Referendum 2011 wurde eine Rückkehr zur Atomenergie abgelehnt. Andere Parteien wie die Fünf Sterne, die wie die Lega in der Vielparteienregierung sind, lehnen Atomkraft ab.

Klare Ablehnung von Umweltverbänden

Klare Ablehnung kommt von den internationalen Umweltverbänden. "Augen zu und durch, das scheint das Motto der EU-Kommission bei Atomkraft und Erdgas zu sein", kommentierte Matthias Kopp, Leiter Sustainable Finance beim WWF Deutschland, am Sonntag. Nach monatelangen Verzögerungen habe die Kommission den Expertengruppen der Mitgliedsstaaten nur acht Arbeitstage Zeit gegeben, um auf den entsprechenden Entwurf einzugehen.

Heinz Smital von Greenpeace forderte die Bundesregierung auf, selbst gegen die Pläne zu klagen: "Die Glaubwürdigkeit der Grünen steht auf dem Spiel, wenn sie tatenlos zusehen, wie die Risikotechnologie Atomenergie zurückkehrt."