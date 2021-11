Spahn zu Corona-Lage: "Es ist so ernst wie nie"

Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) äußert sich besorgt über die aktuelle Coroan-Lage. Vor zwei Wochen habe RKI-Chef Wieler noch gesagt, es sei fünf nach zwölf, vor einer Woche sei es zehn nach zwölf gewesen. "Es ist mittlerweile halb eins, aber der Weckruf ist noch nicht überall angekommen", sagte Spahn.

Verlegung von Patienten "nur Symptomverschiebung"

Nur Kontaktbeschränkungen würden einen entscheidenden Unterschied machen. Die Zahl der Kontakte müsse deutlich runter, so Spahn. Konkret nannte er konsequente Zugangsregeln nur für Geimpfte und Genesene zusätzlich mit Test (2G plus), Absagen von Feiern und Großveranstaltungen. Auch das Verlegen von Patienten sei nur eine Symptomverschiebung. Die Betten würden auch im Rest Deutschlands weniger werden.

Gute Nachricht: Impfkampagne zeigt Erfolge

Es gebe für Spahn aber auch eine gute Nachricht: Die Impfkampagne habe angezogen, in den letzten Tagen gab es über 300.000 Impfungen in Deutschland. Nach Angaben des Gesundheitsministers stehen mit den Auslieferungen diese und kommende Woche 18 Millionen Corona-Impfdosen für Impfungen zur Verfügung. Jede fünfte Person über 60 Jahre habe mittlerweile eine Auffrischungsimpfung, fast zehn Prozent der Gesamtbevölkerung, sagt er. Die Impfkampagne ziehe an. Dies sei in einer sehr schwierigen Corona-Lage ein positives Zeichen.

Spahn fordert schnelles Treffen der Ministerpräsidenten

Jens Spahn fordert ein schnelles Treffen der Ministerpräsidenten. Es sei falsch, angesichts der schwierigen Lage zehn Tage zu warten, sagt der CDU-Politiker. Der Übergang von der bisherigen zur neuen Regierung dürfe nicht zu Verzögerungen bei der Corona-Bekämpfung führen. Nun müssten alle Verantwortlichen zusammenstehen.

Warnung vor Überlastung des Gesundheitssystems

"Wir müssen jetzt diese Welle stoppen, sonst erleben wir das, was wir immer vermeiden wollten, eine Überlastung des Gesundheitssystems", sagte Spahn. Erstmals in der Pandemie müssten in größerem Umfang bis zu 100 Intensivpatienten verlegt werden. Dies gehe vielleicht zwei- oder dreimal, dann nicht mehr, weil die Belastung der Krankenhäuser überall in Deutschland steigen werde.

Infektionswelle wird durch ganz Deutschland rollen

Wer glaube, die Infektionswelle rolle nur durch Baden-Württemberg, Bayern, Thüringen und Sachsen, der irre, sagte Spahn. Manche sagten, sie wollten erst einmal zehn Tage schauen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden, sagte Spahn mit Blick auf die entsprechenden Pläne der Ampel-Koalition. Die Pflegfachkräfte hätten aber "keine zehn Tage zum Schauen". Viele in Verantwortung dächten, "es wird schon irgendwie gut gehen", sagte der Minister weiter. Das werde es aber nicht.

Kritik an Debatte über Impfpflicht

Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kritisiert die Debatte über eine Impfpflicht. "Wir haben jetzt eine Woche lang jeden Tag hoch und runter eine Impfpflicht diskutiert", sagt Spahn in Berlin. "Das kann man alles machen, aber das ist nicht das Thema dieser Tage." Das Thema dieser Tage sei, "wie wir diese Welle brechen".

Wieler fordert alles zu tun, um vierte Welle zu brechen

RKI-Präsident Lothar Wieler appelliert, jetzt alles zu tun, um die vierte Welle zu brechen. Er verweist darauf, dass bereits mehr als 100.000 Menschen in Deutschland seit Beginn der Pandemie ihr Leben verloren hätten. "Wie viele Menschen müssen denn noch sterben?" fragt Wieler. "Was muss denn noch geschehen", damit alle daran mitwirken, das Virus zu bekämpfen?"

Dringend nötige Operationen müssen verschoben werden

Lothar Wieler sagte, bundesweit lägen über 4.000 Covid-19-Intensivpatienten in den Kliniken. Etwa die Hälfte davon brauche invasive Beatmung. Wieler betonte, dass jedes fünfte verfügbare Intensivbett von Covid-19 Patienten belegt sei. Damit seien nicht nur Covid-Patienten von der dramatischen Lage betroffen; auch andere dringend nötige Operationen würden dafür verschoben.

Große Sorgen wegen neuer Virusvariante aus Südafrike

RKI-Präsident Lothar Wieler äußert sich beunruhigt wegen der in Südafrika aufgetretenen neuen Virusvariante. "Wir sind tatsächlich in sehr großer Sorge", sagt Wieler in Berlin. Bislang sei nach seiner Kenntnis aber noch kein Fall in Deutschland oder Europa festgestellt worden. Er ergänzt, die Gefährlichkeit könne noch nicht eingeschätzt werden. Wie Spahn mitteilte, wurde Südafrika zum Virusvariantengebiet erklärt. Fluggesellschaften dürfen ab Samstag nur noch deutsche Staatsbürger nach Deutschland befördern. Sie müssen zudem nach der Einreise 14 Tage in Quarantäne, auch wenn sie geimpft sind.

Spahn bittet Südafrika-Reisende um freiwilligen PCR-Test

Der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn bittet Reisende aus Südafrika, sich mit einem PCR-Test testen zu lassen. Da die Einschätzung als Virusvariantengebiet mit der Quarantäne-Auflage erst ab heute Nacht greife, appelliere er an Personen, die heute oder vor einigen Tagen aus Südafrika angekommen seien, sich freiwillig testen zu lassen.

Wieler: Auch Geboosterte sollen sich an Auflagen halten

RKI-Präsident Lothar Wieler beglückwünscht all diejenigen, die ihre Booster-Impfung bereits haben. Diese Menschen seien "deutlich besser geschützt", sagt Wieler in Berlin. Gleichwohl sollten sich auch die Menschen mit Auffrischungsimpfung an alle geltenden Auflagen halten. Man wisse noch nicht genau, ob sich auch geboosterte Personen infizieren können, sagt Wieler. Im übrigen sei dies aber auch eine Frage der Solidarität.

Wieler: Kontakteinschränkungen, Impfen, Boostern

Drei Dinge seien jetzt laut Wieler wichtig. Dazu gehörten Kontakte einschränken, alle, die noch nicht geimpft sind sollten sich "gefälligst impfen lassen" und alle, die geboostert werden können, sollten sich boostern lassen.

Kritik am Prozedere der Stiko

Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat das Prozedere für Impfungen in Deutschland kritisiert. Er schätze die Arbeit und die Expertise der Ständigen Impfkommission (Stiko) sehr, sagt Spahn in Berlin. Es sei aber zu hinterfragen, ob dieses Vorgehen auch in einer Pandemie und einer Gesundheitskrise das Richtig sei. Diese Frage müsse "auf jeden Fall eine Prüfung und Veränderung unterzogen werden". Dies sei völlig vorwurfsfrei gemeint.

Spahn fordert "politische Verantwortungsübernahme"

Spahn relativiert die Bedeutung des von den Ampel-Parteien angekündigten neuen Corona-Krisenstabes. Es gebe bereits zahlreiche Gremien und Abstimmungen zwischen Bund und Ländern. Einer der Krisenstäbe tage kommende Woche zum 99. Mal, sagt Spahn. "Ich habe aktuell nicht den Eindruck, dass Entscheidungen mangels wissenschaftlicher Grundlage nicht getroffen werden", fügt er mit Hinweis auf das ebenfalls angekündigte neue Expertengremium im Kanzleramt hinzu. Es brauche jetzt "politische Verantwortungsübernahme" für Entscheidungen. "Wir haben alle Daten, um sachgerecht zu entscheiden", betont auch RKI-Präsident Lothar Wieler.