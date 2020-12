Spahn: Bis Mitte des Jahres Impfstoff für alle, die wollen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat den Start der Corona-Impfungen als "Riesenschritt" im Kampf gegen die Pandemie bezeichnet. "Impfen ist der Schlüssen um dieses Virus zu besiegen", sagte er im Interview mit der radioWelt auf Bayern 2.

"Wie wir es unter Kontrolle halten können, mit AHA-Regeln, Abstand, Lockdowns, das wissen wir. Das ist anstrengend und nervig. Wie wir es besiegen können, den Schlüssel haben wir jetzt in der Hand. Und dass wir ihn innerhalb so weniger Monate haben, bei einem neuen Virus, das hat es in der Menschheitsgeschichte noch nicht gegeben." Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

Ein "Ruckeln" zum Start der Impfungen

Am Wochenende haben in Deutschland die ersten Impfungen stattgefunden. Der Start in Bayern verlief aber nicht reibungslos. In Schwaben kam es zu Verzögerungen, in weiten Teilen Oberfrankens musste der Impf-Beginn sogar komplett verschoben werden. Zu den Problemen bei der Einhaltung der Kühlkette bei der Auslieferung des Impfstoffs sagte Spahn, der Impfstoff von Biontech und Pfizer stelle logistisch besondere Anforderungen.

"Deswegen wird es, das habe ich auch schon gesagt am Anfang, an der ein oder anderen Stelle ruckeln. Aber ich finde dafür ist es doch gestern gut gestartet." Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

Ausreichend Impfstoff bis zum Sommer

Spahn zeigte sich optimistisch, dass in den ersten Januartagen neben dem Impfstoff von Biontech mit der Entwicklung von Moderna ein zweiter Impfstoff zugelassen wird. Zwei bis drei weitere Kandidaten seien außerdem "auf dem Weg zur Zulassung". Man wisse aber nicht, ob es alle schaffen, weil es sehr hohe Anforderungen gäbe, so Spahn.

"Aber es macht mich sehr zuversichtlich, dass, wenn es nur ein, zwei dieser weiteren Kandidaten schaffen, wir bis Sommer so viel Impfstoff in Deutschland, in Europa und im nächsten Schritt für die ganze Welt haben werden, dass wir jedem, der will, ein Impfangebot machen können." Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

"Weihnachten nächstes Jahr soll wieder normal werden können", betonte der Gesundheitsminister.

"Einige unterschätzen Komplexität der Impfstoffproduktion"

Zu den Forderungen von FDP-Chef Lindner, dass der Impfstoff in Lizenz auch von anderen Pharmafirmen produziert werden solle, sagte Spahn: "Ich hab den Eindruck, einige unterschätzen die Komplexität und auch die Anforderungen, gerade in der Qualität in der Impfstoffproduktion. Die baut man eben nicht mal in drei Tagen in einer beliebigen Halle, auch nicht eines Pharmaunternehmens auf."

Man sei wegen möglicher neuer Produktionsstätten in intensivem Kontakt mit Biontech und Pfizer. Ein Werk in Marburg sei von Biontech übernommen worden. Ziel sei, dass dort noch im ersten Quartal die Produktion beginnen könne. "Wenn das gelingen sollte, würde sich sehr sehr schnell die verfügbare Menge enorm erhöhen", so Spahn.