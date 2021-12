Spahn will im Bundestag nicht für allgemeine Impfpflicht stimmen

Der noch amtierende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat angedeutet, dass er im Bundestag gegen eine allgemeine Impfpflicht stimmen könnte. Er habe in dieser Frage eine "grundsätzlich sehr skeptische Haltung", sagt Spahn. Er habe wiederholt sein Wort gegeben, dass eine solche allgemeine Impfpflicht nicht kommen werde. "Das wird auch mein Abstimmungsverhalten bestimmen."

Zugleich rechtfertigte Spahn die beschlossenen weitreichenden Corona-Beschränkungen für Ungeimpfte im Advent und unterstrich die Bedeutung des Boosterns. Spahns Worten zufolge ist aktuell genug Impfstoff für 30 Millionen Auffrischungsimpfungen bis Weihnachten vorhanden.

Keine Trendumkehr - und Omikron am Horizont

Zeichen für eine Entspannung der Lage wollte Spahn in den zuletzt stagnierenden Zahlen genau wie RKI-Präsident Lothar Wieler nicht sehen. "Im Gegenteil", so Wieler. Von einer Trendumkehr zu sprechen sei "viel zu früh". Aktuell seien mehr als ein Prozent der Bevölkerung akut infiziert, 4.800 Covid-Patienten befänden sich auf der Intensivstation, auch die Todesfälle stiegen deutlich an, so Wieler. Spahn ergänzte: Selbst wenn die Maßnahmen schon morgen volle Wirkung zeigten, würden die Klinikbelastungen aber ansteigen.

In diese Notlage platze nun die neue Corona-Variante Omikron, die man noch nicht einschätzen könne, sagt Wieler. Fest stehe: die Mutante sei in Deutschland angekommen und könnte noch ansteckender als die Variante Delta sein.