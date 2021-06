Spahn will Corona-Maßnahmen an Schulen verlängern

Corona-Maßnahmen in Schulen müssen nach Ansicht von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) noch eine längere Zeit aufrechterhalten werden. "Wir werden nicht völlig ohne Schutzmaßnahmen wieder in den Schulbetrieb gehen können", sagte er bei einer Online-Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing über die Zeit nach den Sommerferien.

Spahn: Masken sind nervig, aber erträglich

Im Herbst und Winter würden trotz derzeit sehr niedriger Inzidenzen voraussichtlich nach wie vor Maßnahmen wie Maskenpflicht oder auch Wechselunterricht notwendig sein. Wo viele ungeimpfte Kinder zusammenkämen, müsse die Maskenpflicht fortbestehen, sagt Spahn.

Der Gesundheitsminister hofft darauf, dass die Kultusminister der Länder einheitliche Regeln nach den Sommerferien finden. Masken seien nervig, aber im Vergleich zu allem anderen eine ziemlich einfache und erträgliche Maßnahme, sagte der CDU-Politiker.

Lauterbach: Kinder und Jugendliche impfen

Zuletzt waren bereits Bildungseinrichtungen von der Delta-Variante betroffen. Schulen dürften keine Drehscheibe in die Haushalte hinein werden, warnte der Gesundheitsminister. In Dresden gab es Corona-Fälle in drei Bildungseinrichtungen, weitere Ausbrüche wurden in Hamburg und Hildesheim gemeldet. In Waiblingen in Baden-Württemberg mussten rund 150 Kinder und alle Beschäftigten einer städtischen Kindertagesstätte in Quarantäne geschickt werden.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnte bei der Tutzinger Tagung vor weiteren Ausbrüchen an den Schulen. Er mahnte, es müssten jetzt dingend Kinder und Jugendliche geimpft werden. Denn es sei zu erwarten, dass es immerhin bei einem Prozent der infizierten Kinder zu einem schwere Krankheitsverlauf mit einer notwendigen Behandlung im Krankenhaus komme.

Inzidenz sinkt, aber Sorge vor Delta-Variante

Bundesweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 9,3 gesunken. In Bayern meldete das Robert Koch-Institut am Samstag 250 neue Covid-19-Fälle sowie 22 weitere Tote, die Inzidenz liegt im Freistaat bei 11,3 und ist damit immer noch zweistellig. Aktuell liegt die Inzidenz in sieben von 16 Bundesländern noch über 10. Die höchste Inzidenz in Bayern hat die Stadt Schweinfurt mit 58, die niedrigsten die Landkreise Wunsiedel, Ambach-Sulzberg und die Stadt Straubing mit 0.

Trotz der positiven Entwicklung warnt auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor der Delta-Variante. Sie werde in drei bis vier Wochen in Deutschland dominierend sein, sagte Söder auf der Landesversammlung der Jungen Union Bayern in Unterhaching. Sie sei acht Mal ansteckender als die Ausgangsvariante.