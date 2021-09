Spahn verteidigt Auffrischungsimpfungen für Risikogruppen

"Ich will nicht warten, bis in den Pflegeheimen wieder Menschen sterben", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er verteidigte damit das Vorgehen, die Auffrischungsimpfungen für Senioren und immungeschwächte Menschen vor einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission vorzunehmen. "Dass wir jetzt mit den Booster-Impfungen begonnen haben, ist vorausschauendes, vorsorgliches Handeln. Damit schützen wir Menschenleben ."

Mehr Schutz durch Drittimpfungen

Es gebe bereits viele Studien, die eindeutig belegten, dass Booster-Impfungen für Hochbetagte, Pflegebedürftige und Menschen mit bestimmten Immunerkrankungen sinnvoll seien, argumentierte Spahn. "Wir haben genug Impfstoff, um mit Booster-Impfungen für mehr Schutz zu sorgen. Also sollten wir auch handeln."

Das gegenwärtige Impftempo bezeichnete der Minister als zu gering. Die Impfquote sei noch zu niedrig, um eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. Die Zahlen zeigten jedoch bereits eindeutig, dass die Impfungen wirksam seien, sagte Spahn. Ungeimpfte infizierten sich mehr als zehn Mal häufiger als Geimpfte. Rund 90 Prozent der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen seien ungeimpft. "Wir sehen derzeit eine Pandemie der Ungeimpften", unterstrich der Minister.

Impfpflicht soll es nicht geben

Eine Impfpflicht für Ärzte und Pflegekräfte schloss Spahn weiter aus. "Aber wer sich zum Beispiel als Pflegekraft nicht impfen lassen will, kann nicht erwarten, dass er dann noch in engstem Kontakt mit schwerstkranken Menschen arbeiten kann", sagte er. "Wir wissen doch, wie brutal Corona in den Pflegeheimen gewütet hat."

Empfehlung wird geprüft

Ärztepräsident Reinhardt kritisierte Auffrischungsimpfungen ohne Stiko-Empfehlung. Insgesamt fehlten noch aussagekräftige Studien, ob, wann und für wen eine Boosterimpfung angezeigt sei, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Ich halte es deshalb für einen Fehler, dass Bund und Länder in der Breite Auffrischungsimpfungen angekündigt haben, ohne eine entsprechende Empfehlung der Stiko abzuwarten."

SPD-Politiker Karl Lauterbach und die Kassenärzte forderten Anfang August eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für eine Drittimpfung bestimmter Gruppen. Laut dem Stiko-Vorsitzenden Mertens sei die Vorarbeit dazu im Gange.