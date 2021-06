Spahn verspricht: Mehr Impfstoff im Juli und August

Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wird sich die Versorgungslage mit Covid-19-Impfstoff in Deutschland in den kommenden Woche entspannen. "Wir werden in der ersten Juli-Woche den Impfzentren der Länder fast fünf Millionen Dosen liefern. Die Größenordnung gab es noch nie", so Spahn in einer Diskussionsrunde am Samstag in Berlin.

So werde etwa Moderna im Juli und August doppelt so viel Impfstoff liefern wie erwartet. Pro Woche sollen im Juli statt 733.000 nun jeweils 1,33 Millionen Dosen kommen. Im August werden dann 2,57 Millionen Dosen pro Woche erwartet, im September 2,95 Millionen pro Woche. Auch vom Hersteller Johnson & Johnson erwarte man in der kommenden Woche eine Million Impfdosen. Von Astrazeneca und Biontech stünden ebenfalls Lieferungen an Impfzentren, Arztpraxen und Betriebsärzte bevor.

Spahn: Bis Ende Juli Erstimpfung für jeden Erwachsenen

"Bis Ende Juli wird jeder Erwachsene in Deutschland, der geimpft werden will, auch eine erste Impfung erhalten haben können, wenn die Lieferungen so weitergehen, vielleicht noch ein Stück früher", sagte der Bundesgesundheitsminister. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte immer erklärt, dass jede Bürgerin und jeder Bürger bis zum Ende des Sommers, also bis zum 21. September, ein Impfstoffangebot erhalte.

Bei allem Optimismus mahnt Spahn weiterhin zu Vorsicht: "Wir haben es selbst in der Hand, jede und jeder Einzelne von uns und wir als Gesellschaft, dass dieser gute Sommer, der es werden kann, erstens gut bleibt und zweitens Herbst und Winter eben auch gut werden."

Bisher rund ein Drittel der Menschen vollständig geimpft

Ein halbes Jahr nach Beginn der Impfkampagne ist mehr als die Hälfte der Menschen hierzulande mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Über ein Drittel hat auch schon die zweite Spitze erhalten. Wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Samstag hervorgeht, haben knapp 44,4 Millionen Menschen (53,3 Prozent) mindestens eine Impfung bekommen. 28,9 Millionen (34,8 Prozent) sind vollständig geimpft. Zugleich beobachten Hausärzte immer öfter, dass Impftermine nicht wahrgenommen werden.