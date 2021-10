Spahn und Wieler warnen vor Grippe- und Corona-Welle

"Es ist grundsätzlich schwer vorherzusagen, ob eine Grippewelle heftig wird oder nicht", sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Er verweist darauf, dass im letzten Winter die Kontaktbeschränkungen galten, viele Menschen im Homeoffice blieben, und überall Maskenpflicht herrschte, da konnte sich auch die Grippe kaum ausbreiten.

Dieses Jahr gibt es für das Grippevirus wahrscheinlich mehr Chancen auf Verbreitung. Umso wichtiger sei es, sich gegen Grippe impfen zu lassen. "Auch die Covid-Fälle werden im Winter steigen", sagt Lothar Wieler, der Chef des Robert Koch-Institutes (RKI). Man müsse verhindern, dass die Krankenhäuser dann parallel von Grippe- und Covid-Patienten belastet würden. Impfungen schützen zwar weder bei Grippe noch bei Covid-19 vollständig vor Infektionen, aber zu fast hundert Prozent vor schweren Verläufen, so Wieler.

Wem wird die Grippeimpfung empfohlen?

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Grippeimpfung für alle Über-60-Jährigen, Schwangere, Patientinnen und Patienten mit Vorerkrankungen und Menschen mit Immunschwäche. Ebenso allen, die mit potenziell gefährdeten Personen zusammenkommen, also etwa dem Personal in Krankenhäusern oder Altenheimen, oder Arbeitnehmern, die viele Kundenkontakte haben.

Aber: Diese Empfehlung bedeutet ausdrücklich nicht, dass sich nur Menschen, die unter diese Kategorie fallen, impfen lassen sollten. Auch Jüngere schützen damit nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Eltern oder Großeltern. "Es ist genug Grippe-Impfstoff da", versichert Bundesgesundheitsminister Spahn.

Genug Impfstoff ist bestellt

Die Impfquote für die Grippe ist in Deutschland ziemlich niedrig. Zwischen 15 und 18 Millionen Bürger ließen sich vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie jährlich gegen Grippe impfen. Im letzten Jahr waren es immerhin 22 Millionen Menschen. Zu Beginn der Impfsaison im Oktober und November 2020 wurde der Grippe-Impfstoff vorübergehend sogar knapp. Dieses Jahr sind 27 Millionen Dosen bestellt, und werden auch frühzeitig geliefert, versichert der Bundesgesundheitsminister. Einen "Stau" in den Hausarztpraxen sollte es dieses Jahr also nicht geben.

Wie gut schützt die Impfung?

Keine Impfung gegen Infektionen der Atemwege kann eine Erkrankung vollständig verhindern, sagt Stiko-Vorsitzender Thomas Mertens. Doch es sei falsch, zu argumentieren, eine Impfung sei überflüssig, wenn es dennoch Infektionen gibt. Denn sowohl die Grippeimpfung, als auch die Impfung gegen Covid-19 biete einen sehr hohen Schutz vor schweren Erkrankungen. Aus den bisherigen Studien könne man ableiten, dass der Schutz vor Infektion mit der Zeit nachlasse, es also häufiger zu sogenannten Durchbruchsinfektionen komme. Der Schutz vor schweren Verläufen bleibe aber ziemlich stabil.

Wer sollte Corona-Auffrischungsimpfungen erhalten?

Die Stiko empfiehlt Hochbetagten, Menschen mit Vorerkrankungen oder Immunschwäche eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19. Bundesgesundheitsminister Spahn fügte hinzu, es sei genug Impfstoff da. Alle Über-60-Jährigen, medizinisches Personal, Pflegekräfte und alle, die einen Vektorimpfstoff erhalten haben (AstraZeneca oder Johnson & Johnson) könnten eine weitere Impfung bekommen. Bei dem Impfstoff von Johnson & Johnson, der nur einmal verabreicht wird, sehe man jetzt, so Stiko-Vorsitzender Thomas Mertens, dass auch Jüngere vermehrt Durchbruchsinfektionen haben.

Auffrischungsimpfung gleichzeitig mit Grippeschutzimpfung

Zum Start der Corona-Impfungen hatte die Stiko empfohlen, zu anderen Impfungen einen Sicherheitsabstand von 14 Tagen zu lassen. "Wir wussten am Anfang zu wenig über die Impfreaktionen – das hat sich jetzt geändert", sagt Mertens. Grippeschutzimpfung und eine eventuelle Impfung gegen Covid-19 könnten problemlos an einem Tag verabreicht werden.

Maskenpflicht an Schulen sinnvoll?

RKI-Präsident Wieler hält die Aufhebung der Maskenpflicht an Schulen für falsch. Zumindest bis zu nächsten Frühjahr blieben die Masken in geschlossenen Räumen wichtig, um Infektionen zu vermeiden. Nach wie vor gebe es keine klare Datenlage etwa zu Langzeitfolgen bei Kindern.

Bundesgesundheitsminister Spahn ergänzt: "Ich weiß, dass dieses Thema für große Spannungen sorgt. Da gibt es Eltern, die betrachten die Maskenpflicht als eine Art Körperverletzung. Andere Eltern sagen: Ohne Test und Maske geht mein Kind nicht in die Schule." Das müsse man abwägen.

Außerdem höre er auch immer wieder: Warum sitzen Menschen im Restaurant stundenlang ohne Maske? Da gebe es eine empfundene Ungerechtigkeit. Spahn argumentiert: In der Schule, der Universität, am Arbeitsplatz könne man nicht frei wählen, ob man gemeinsam mit anderen in einem geschlossenen Raum sitzt. Deshalb müssten dort Tests und Maske für mehr Sicherheit vor Infektionen sorgen.

Ende der kostenlosen Tests

Die sogenannten "Bürgertests", also Coronatests auch ohne Symptome, sind bald nicht mehr kostenlos. Gleichzeitig benötigt man für den Zugang etwa zu Restaurants, Kinos oder Sportveranstaltungen einen Impf- oder Genesenen-Nachweis oder einen aktuellen Test.

Bundesgesundheitsminister Spahn glaubt nicht, dass es deshalb vermehrte Fälschungen eines Impfnachweises geben könnte. Tests würden weiterhin dort bezahlt, wo es nicht um Freizeitveranstaltungen geht. An der Schule, an Universitäten, am Arbeitsplatz, oder beim Besuch eines Pflegeheimes. Ausländische Studenten, die mit einem in der EU nicht anerkannten Impfstoff geimpft sind, und daher keinen offiziellen Impfnachweis haben, könnten sich zum Beispiel weiterhin kostenlos testen lassen. Und natürlich gilt auch weiterhin: Bei Symptomen werden die Tests beim Arzt von den Kassen übernommen.