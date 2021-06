BR24Live ab 10 Uhr: Spahn und Wieler über Delta-Variante

Nach dem harten Corona-Winter mit vielen Einschränkungen genießen aktuell viele Menschen die zurückgewonnene Freiheit und freuen sich auf den Sommerurlaub. Doch schon jetzt warnt Bundesgesundheitsmister Jens Spahn (CDU) vor einem "Sorgenherbst" und appellierte an die Bürger, die Corona-Pandemie bei ihren Reiseplänen weiterhin im Blick zu behalten.

Spahn: Infektionszahlen könnten im Herbst wieder steigen

Zwar gehe er davon aus aus, dass man in diesem Jahr grundsätzlich unbesorgt in den Urlaub fahren könne, "bei Reiseländern, die von der Delta-Variante bereits stark betroffen sind, sieht das aber anders aus", sagte Spahn dem "Handelsblatt". Es sei gut möglich, dass die Infektionszahlen spätestens im Herbst wieder ansteigen würden.

Schafft es Deutschland gegen die Delta-Variante anzuimpfen?

Der Anteil der Delta-Variante steigt in Deutschland weiterhin stark. Das Robert Koch-Institut geht daher davon aus, dass sich Delta gegenüber anderen Varianten über den Sommer durchsetzen wird. Um nach den Sommerferien "so normal wie möglich" in das neue Schuljahr zu starten, rief Spahn deshalb erneut auf, Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren zu impfen: "Ich werbe dafür, dass möglichst viele dieses Angebot wahrnehmen", sagte er dem "Handelsblatt".

Ob dafür in den nächsten Wochen genügend Impfstoff zur Verfügung steht, darüber informieren der Bundesgesundheitsminister und RKI-Präsident Lothar Wieler in ihrem wöchentlichen Corona-Update.

Impfstoffexperte erklärt Wirksamkeit gegen Virus-Mutationen

Neben Spahn und Wieler ist außerdem Leif Erik Sander, der Leiter der Forschungsgruppe für Infektionsimmunologie und Impfstoff-Forschung der Berliner Charité, in der Bundespressekonferenz zu Gast. Er geht davon aus, dass Covid-Impfungen bei ausreichender Impfquote das Potenzial haben, die Pandemie zu beenden.

BR24 überträgt die Veranstaltung ab 10 Uhr im Livestream (eingebettet über diesen Artikel).